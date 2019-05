8 may 2019

La conocemos poco, porque durante tres décadas de amor con Chelo García Cortés, ha permanecido en la más absoluta de las discreciones. Hasta que no le ha quedado más remedio. Marta Roca salía hace poco más de un mes a la palestra con motivo de esa participación de la colaboradora de 'Sálvame' en 'Supervivientes 2019'.

Ahora, se ha convertido en una más en ese plató en el que familiares y amigos defienden, desde la distancia, el concurso de sus seres queridos en Honduras. Y ha dejado más que claro que no piensa dar por buenos todos los comportamientos de su pareja en la isla.

Empezando por el comportamiento que está teniendo con respecto a Isabel Pantoja, de quien, para muchos, parece una especie de sirvienta dentro del 'reality'. "No estoy de acuerdo con la actitud de Chelo, cuando está Isabel Pantoja se le va la olla", sentenciaba tajante, añadiendo, para que nadie pudiera malinterpretar: "Y no es un ataque de celos, por favor".

"Isabel domina a las personas, yo estoy juzgando lo que veo en la isla, a mí me molesta que Chelo sea de esta manera con Isabel. Me encantaría que las separaran", proseguía Marta, a quien le gustaría que la periodista se juntara más a Carlos Lozano: "Me siento mal cuando veo así a Chelo, no estoy de acuerdo, me gustaría que se separaran y que Chelo se quedase con Carlos".

La catalana, a la que vimos por primera vez en una conexión en directo con 'Sálvame' y días más tarde sentándose en el 'Deluxe', parece estarse haciendo con la dinámica de la televisión. ¿Se meterá de lleno en este mundillo?

