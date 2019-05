9 may 2019

Ana Milán es una de las concursantes de la próxima edición de 'Masterchef Celebrity'. La actriz tendrá que ponerse frente a los fogones y superar las pruebas que le ponga el jurado que, como nos tienen acostumbrados, no se lo pondrán nada fácil. Por ello, ha confirmado que no irá de cero, pues se está preparando para lo que está por venir: "Yo he ido dos semanas al restaurante 'El Invernadero' para aprender y ahí me he dado cuenta de que no tengo nada que hacer", aseguraba. ¡Seguro que no es para tanto!

La intérprete aceptó ir al concurso culinario con mucha ilusión, pero ahora parece que a eso se le ha unido el miedo. "Lo único que se de 'Masterchef Celebrity' es que cuando me lo ofrecieron me pareció mucho mejor idea que ahora que estoy a punto de empezar. Ahora que estoy absolutamente aterrada porque cuando más investigas en la cocina te das cuenta de que no sabes nada, y que hacer unas lentejas y una lasaña no es cocinar", confesaba.

"He hablado con todos los concursantes anteriores y no me han dado muchos consejos pero todos coinciden en que es una de las cosas más duras a las que se han enfrentado en su carrera", contaba. Aun así, aunque tiene pocas esperanzas de resultar ganadora espera aprender lo máximo posible con el fin de que esta experiencia le haga ser mejor 'chef' en casa: "Amigos si creéis que después de esto os voy a hacer cenas estáis muy equivocados, probablemente haga menos que nunca", avisaba.

Allí se enfrentara a reconocidos rostros de la televisión como Marta Torné, Elena Furiase y Yolanda Ramos. Aun así confiesa que no va "con la intención de ganar", pero... si gana, mejor, ¿no?

Más noticias sobre 'Masterchef celebrity'...

- Ana Obregón asegura que está negociando su participación en Masterchef

- La participación de Tamara Falcó en 'MasterChef Celebrity', portada de 'Corazón'

- Vicky Martín Berrocal podría concursar en 'Masterchef Celebrity'