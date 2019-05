10 may 2019

Que Albert Rivera y Malú fueron vistos en la costa portuguesa de Comporta la semana pasada nadie lo duda. Lo dice el suplemento ‘La Otra Crónica’ de ‘El Mundo’ donde me he criado y puedo asegurar que pocas veces se equivoca.

Otra cosa son las nuevas informaciones que se suman a la original con intención de ampliarla o liarla aún más, hasta perder su esencia. Que si se alojaron en un complejo hotelero de 1.000 euros al día, que si habían sido pillados por los ‘paparazzi’, que si viajaron en avión o lo hicieron por carretera. Es tal la necesidad que tenemos de verles juntos que hemos convertido una ilusión en una realidad.

Por eso durante días hemos sido capaces de sujetar el bulo de que varias agencias habían pillado a la cantante y al político en su primera escapada romántica. Es más, algunos se atrevían a ponerles precio: 50.000 euros, que es lo que se habría pagado por las fotos, e incluso a asegurar qué revista las publicaría este miércoles. Y ahí estábamos todos de buena mañana, buscando las fotos del año que no existen.

Y no se han quedado en ningún cajón, ni tampoco que la pareja no haya estado en Portugal sino que una vez más, han jugado al despiste y alertados por la publicación el sábado de la información en ‘LOC’, se escondieron. A los compañeros fotógrafos que viajaron desde Oporto, donde cubrían la información del ingreso hospitalario de Iker Casillas, no les dio tiempo a llegar.

Algunos incluso perdieron el rastro del candidato a su salida de ‘AR’ en Madrid el pasado martes 30 de abril, cuando hizo su última aparición pública. Y por cierto, que la que ha reaparecido, para ir a comer con unas amigas, es la protagonista del supuesto romance. Malú estuvo este miércoles en un céntrico restaurante de la capital. A su salida fue preguntada por su escapada y su romance. A la cantante le dio la risa. ¿De qué se ríe Malú? De la prensa rosa. Cuidado porque ganarse el respeto de la prensa rosa tampoco lo pueden decir todos. Malú... 'quid pro quo'.

