19 abr 2019

Compartir en google plus

El último año no ha sido el mejor para Toño Sanchís. Él mejor que nadie para expresar lo que se siente cuando estás en lo más alto y de la noche a la mañana tocas fondo. Mucho se ha dicho sobre la subasta de su casa o su situación familiar actual. Durante todo este tiempo ha permanecido en silencio, y no porque no haya recibido jugosas cantidades por hablar o por ofrecer su versión de los hechos.

Todos sabemos que la justicia le dio la razón a Belén Esteban, su representada, y él no pudo demostrar que no era cierto que se hubiera apropiado indebidamente de 600 mil euros que generaron juntos cuando eran un equipo, casi hermanos. La batalla entre ellos aún tendrá un segundo asalto por la vía penal.

Está preparado para todo lo que venga. Intenta salir de una depresión para la que esta recibiendo ayuda psicológica e intenta que lo que queda de su familia no salte por los aires. Ha recibido apoyos inesperados, pero también se le han cerrado muchas puertas. Ya tiene un nuevo hogar donde empezar de cero y no quiere hablar de ganadores ni vencidos. Para él, todos han perdido. Con maldad dice que no puede ser feliz, por eso concede esta entrevista en la que purga sus pecados.

Más Confidencias...

- Confidencias: la imprevisible Isabel Pantoja

- Confidencias: bolos 'deluxe'

- Confidencias: madres tóxicas vs. madres sanas