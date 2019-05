13 may 2019

Puede haber tantos programas de cocina como recetas hay en el mundo. Y los que conectan con el espectador son aquellos programas que aúnan un presentador con fuerte personalidad, ya sea cocinero o no, y un recorrido gastronómico reconocible para todos. La receta no siempre es infalible, pero con esos ingredientes ha llegado a TVE 'Donde comen dos', con El Langui y Pablo Pineda de anfitriones en una serie de viajes en los que cada uno de ellos pone su gusto y su experiencia: Langui, exquisito y más cercano a las 'estrellas Michelin', con ganas de probar fusiones y esferificaciones; Pablo, más casero y tradicional, con preferencia por las tapas y platos de cuchara. Uno y otro se complementan, comentan sus experiencias vitales, nos muestran sus peculiares formas de enfrentarse a la vida, charlan con cocineros con naturalidad y curiosidad no habituales.

Incluir relatos de superación personales es el condimento más original de esta apuesta en la que descubrimos detalles que a los demás nos pasan desapercibidos en nuestras vidas. Esta semana, sin ir más lejos, les vimos con el Papa Francisco en el Vaticano gracias a la intermediación de Lorenzo Milá, corresponsal de TVE en Roma. Y la subida por las escaleras de Piazza di Spagna fue, más que un aperitivo, la guinda de una lucha que merece un premio.

Un emotivo adiós

s difícil mantener el ego controlado en televisión. Sobre todo cuando el éxito es incuestionable y el programa que se presenta se basa, principalmente, en el carisma de su presentador. Hasta ahora, 'Salvados' era Jordi Évole. Desde ahora, 'Salvados' será Gonzo. Las entrevistas y los reportajes seguirán con su fuerza visual y su indudable interés periodístico. El domingo pasado, Jordi se despidió con un programa especial en el que todo giraba en torno a su vida pero nada era sobre él, o mejor dicho, su figura quedaba eclipsada por otras personas de su entorno, de su barrio, que hablaban con naturalidad de lo que ya nadie habla en la tele: sentimientos sinceros sobre fracasos y decepciones, confesiones sobre los sueños truncados, dudas sobre el futuro, angustia por el presente…

La vida de todos nosotros relatada por gente como todos nosotros, sin imposturas. Y así, el periodista usó el tirón que podría ser su ego para sacrificarlo en pos de la verdad de sus convecinos, de sus espectadores, de esa España que no aparece en magazines ni informativos. Que un programa como 'Salvados' sea un éxito de audiencia confirma que los programadores pueden y deben atreverse a apostar por formatos más allá del entretenimiento vacuo y ramplón.

Las reformas de Antena 3

No es normal que una cadena renueve su 'prime time' en mitad de temporada, pero conviene sorprender al espectador con unos cambios que, al menos, despierten la curiosidad por descubrir los estrenos. Antena 3 ha decidido realizar una apuesta que le ha dado buenos resultados: el lunes estrenó 'Maestros de la reforma', un 'talent' de manitas que combina, con el sello de la productora Shine Iberia ('MasterChef'), el concurso de pruebas en un espectacular plató con sus conflictos personales de 'reality'; el martes volvió la comedia 'Allí abajo'; y el miércoles, un '’spin off' de 'La Voz', que con la etiqueta 'Senior', apuesta por descubrirnos cantantes que lucen canas pero, sobre todo, que cuentan emocionantes historias de sacrificio, lucha, experiencia y talento.

En una televisión lineal consumida por los mayores resultaba chocante descubrir la ausencia de protagonistas mayores de 60 años, como si solo la juventud fuera el tesoro que todo programador buscara, aun a sabiendas que los chavales se han pasado a las plataformas de ‘streaming’ o el consumo de virales en Youtube. Renovar una parrilla así tiene sus riesgos, pero se agradece el esfuerzo.

