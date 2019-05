6 may 2019

La cara de Isabel Pantoja en Honduras es un poema. Hagan la prueba: cuando emitan un vídeo con algunas de las broncas entre la tonadillera y Carlos Lozano o Mónica Pollos, perdón, Hoyos, quiten el sonido y observen sus expresiones. Como suele decirse, flipa en colores. Isabel sabe mucho a la hora de dar titulares en entrevistas o de comerse los escenarios, pero no conoce el juego de dagas voladoras de un 'reality': así que cuando empieza una batalla por una palabra (a Mónica le bastó con escuchar 'ex' para lanzarse a degüello), Isabel no da crédito y, tras unos segundos de desconcierto, se sube al carro de la bronca con la profesionalidad que confirma que se gana a pulso su sueldo…

Isabel, que no está acostumbrada a que a ella le canten las cuarenta, se ha visto en la diana de una pareja de auténticos profesionales del género que buscan tener el máximo de vídeos posibles para las galas y debates. "Tita, Tita… ¡A mí no me llames más Tita!", con frases como ésta (dedicada a Aneth), Isabel se gana un puesto como creadoras de memes, seguida de su esclava, perdón, compañera, Chelo García Cortés, cuya imagen saliendo del barro ha quitado el sueño a los niños españoles. Hablando del barro, la Pantoja se libró de la prueba más sucia, pasando a dedo a uno de los grupos y dejando claro que ella es la reina: si en España tiene Cantora, en Honduras se ha montado su Villa Favorita, que para eso pretende vivir como una baronesa.

Nominado un grupo de secundarios de relleno, los pesos pesados siguen condenados a pescar, comer cocos y sobrevivir a las peleas playeras en las que todo vale por un minuto de gloria. Y ahora que todos saben que basta con nombrar a Isa para que la Pantoja salte, incluso en helicóptero, se avecina tormenta en los cayos.

La Reina de 'Juego de Tronos' (ATENCIÓN: contiene Spoilers)

Ya saben lo que nos gusta tildar de histórico cualquier momento de nuestras vidas, pero lo cierto es que la emisión del tercer capítulo de ‘Juego de Tronos’ fue histórico. Sin paliativos. Si lo dudan, echen un vistazo a los cientos de vídeos de Youtube donde se ven las reacciones de los espectadores contemplando el minuto más espectacular de la saga. Y no, no es uno de los tantos de la interminable batalla, dragones y muertos vivientes mediante, en la que los productores de la serie invirtieron 15 millones de dólares. Es una imagen que ha entrado en la historia de la televisión por derecho propio: el momento en que la joven Arya se lanza sobre el Rey de la Noche. Quien no haya chillado primero; no se haya asustado después, y finalmente, no haya gritado de emoción, es que no es un fan de la serie. Arya no fue la única heroína: Lyanna Mormont, Sir Brienne, Melisandre, Daenerys… Fue una noche de grandes heroínas, algo excepcional en una aventura en la que ellas demostraron merecer con honores el Trono de Hierro.

Un nuevo pulso

La del domingo fue una emocionante noche electoral. Y lo fue, entre otras razones, por Televisión Española que, junto a las cadenas de la FORTA, invirtió en el único sondeo del que se nutrieron las demás televisiones. La televisión pública, además, estrenó un plató con grandes pantallas y efectos de realidad aumentada que dieron espectacularidad a cada momento, como hizo el ritmo periodístico que mantuvieron Ana Blanco y Carlos Franganillo, apoyados en mesas de opinión en la que el análisis sereno y diverso permitió un debate calmado e interesante, alejado de las habituales trincheras ideológicas. TVE supo recuperar el pulso al acontecimiento politico del año, haciendo frente al eficaz ‘show’ político de Antonio Ferreras en La Sexta, que llevaba años ganando audiencia y prestigio por incomparecencia de la cadena pública. Eso ya pasó. Y el próximo mes lo veremos de nuevo…

