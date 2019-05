14 may 2019

Después del 'Deluxe' de Makoke, Diego Matamoros tenía algo que decir. Pero, además de enfrentarse a su "malvada" ex madrastra, también tenía algunas pullas bajo la manga para Kiko Matamoros. Le acusa de mentir y traicionar a su hermana.

Diego Matamoros se ha sentado en 'Sálvame' a contar su verdad. Dice estar harto de que su padre vaya al programa los martes o miércoles y cargue con sus mentiras. "Al final los malos somos los que decimos la verdad", comenta. Pero sobre todo porque le acusa de mentir a sus compañeros, a la audiencia y a sí mismo.

Él no parece tener muy buena relación con su hermana la que dice que "ha cambiado mucho", pero aun así le defiende y acusa a su padre de portarse mal con ella. "Quien empieza a tener un problema con Laura es Kiko. Especialmente por temas económicos. El problema que tiene Kiko es que nos utiliza a todos y que con el dinero es muy especial. Laura estaba cabreada con él por otras cosas", le cuenta especialmente a Paz Padilla que le deja hablar a él tranquilamente para conseguir todos los detalles de la entrevista.

Tantos detalles que ha conseguido que le dijese cuánto le debía Matamoros a su hija. A 25.000 euros asciende la deuda de Kiko con Laura que, según Diego, ella le ha reclamado y él no se la ha pagado. Para más acusa a su padre de fingir estar en la familia: "El tema no es sólo lo económico. El señor Matamoros que cuelga foto de su nieto en Instagram en los cumpleaños es mentira. Es mentira, él no estuvo ahí".

Y, antes de que Kiko Matamoros llamase muy alterado al programa y no le dejasen entrar en directo, cuenta que: "En el cumpleaños tenían un viaje que se iban los dos juntos a Londres. El señor Matamoros se inventó que estaba malo, que se iba al hospital que no hacía pis en dos días. Dejó a Laura tirada y se fue con Marta a otro lado. Laura le pagó el billete y todo y la dejó tirada". Sin embargo Kiko Matamoros niega que su hija le pagase nada y que él no ha dicho que estaba en el cumpleaños de su nieto.

