7 mar 2019

Kiko Matamoros no ha ocultado nunca que tiene problemas con Hacienda. Y gordos. Pero lo que no está dispuesto a tolerar es a que se mienta sobre la cantidad que adeuda o los acuerdos a los que ha llegado con la Agencia Tributaria. Ayer lo dejó más que claro en su enésima discusión con María Patiño en 'Sálvame'. Porque aunque antaño fueron amigos, su relación, a día de hoy, está más tensa que nunca.

El colaborador estaba en su casa cuando su compañera explicó que un inspector de Hacienda se había paseado por el hotel en el que Matamoros vivió en los meses iniciales tras su separación de Makoke. Él no pudo aguantar a hoy, día que le toca ir a plató, y llamó por teléfono para dejarle las cosas claras a María.

No he visto a ningún inspector de Hacienda en el hotel"

"No he visto a ningún inspector de Hacienda en el hotel ni he trabado ninguna conversación con un inspector. Estás mintiendo", comenzaba su defensa Matamoros. "La Agencia Tributaria ha preguntado al hotel la manera en que yo pagaba mi estancia, si había alguna tarjeta de alguna empresa, y se le ha entregado toda la facturación que se ha generado en siete meses, con la forma de pago, los plazos, las fechas de facturación…", proseguía.

"Makoke tiene liquidada su deuda con Hacienda. Por lo tanto, si tu la sumas podría aproximarse al millón y medio, pero el millón trescientos mil de Makoke está liquidado. En el registro no se funciona al día, pero eso lo tiene liquidado", le aclaraba, dando a entender que podría haber sumado esas cantidades que su exmujer ya ha satisfecho gracias a su participación en 'GH VIP'.

Y aclaraba cuál era la cantidad y en qué situación se encuentra su casa de La Finca, si puede salir a la venta o no: "No hay ninguna deuda de millón y medio ni nada parecido. Hay una deuda mía de un millón cien mil que efectivamente, se derivó en su día y se levantó esa derivación. Esa casa se puede vender siempre y cuando Hacienda esté en la notaría y cobre su parte correspondiente".

