15 may 2019

¿Le ha dejado o no le ha dejado? Anoche, durante 'Tierra de nadie', Carlos Sobera anunciaba que había una noticia de última hora. Una información que no venía desde Honduras, sino del exterior. Shiomara, novia de Jonathan había tomado una decisión y la había comunicado al mundo a través de su cuenta de Instagram.

¿De qué se trataba? Ni más ni menos de que quería cortar su noviazgo con el hijo de Cristina Pujol, ex de Kiko Matamoros. "Parece ser que la novia de Jonathan ha publicado en una red social, es un anuncio oficial, que rompe su relación con el superviviente", eran las palabras de Sobera.

A continuación, el presentador añadía que esta se había puesto en contacto con el programa para explicarse, porque no había sido nada más que un calentón y parecía que quería recular. Vamos, que todo había quedado en un amago que hubiese supuesto un susto para él si no estuviera aislado en una isla a cientos de kilómetros de España.

No lo he dejado nunca, ha sido un malentendido"

Shiomara entraba por teléfono: "No lo he dejado nunca, ha sido un malentendido. En parte es por problemas con la familia. Tengo entendido que su familia no quería que se supiese que su hijo tenía novia. Eso es lo que me ha producido el calentón pero en ningún momento he querido finalizar la relación".

A veces, hay que contenerse con los prontos. Máxime cuando estás en el punto de mira puesto que tu pareja acaba de saltar a la palestra pública...

