16 may 2019

María Jiménez ingresó el sábado 11 de mayo en la clínica San Rafael en Cádiz de urgencias por un problema digestivo. Tuvo que ser intervenida de urgencia, y aunque se especulaba con otra posible operación, se encuentra algo mejor. Sin embargo, en 'Sálvame' han querido hacer el apunte de que no es todo tan suave como pinta su familia.

"Sigue estable, así que no hay ninguna operación. Se está recargando las pilas y va bien, va en buena dirección. Está todo en orden, y ya es cuestión de tiempo, que se vaya recuperando poco a poco y pueda irse a casa lo antes posible. No estamos preocupados porque no hay por qué preocuparse. Está evolucionando lento, pero va pasito a pasito, pasito adelante", comenta su hijo Alejandro a José Antonio León que ha pasado allí el máximo tiempo posible hasta conseguir un audio de la propia María Jiménez.

"He hablado incluso con ella, con gente que está aquí en el hospital cerca de ella y las cosas no son tan suaves como pintaría su hijo Alejandro", comenta el colaborador ante las palabras del hijo de María Jiménez que apunta a cómo se encuentra también anímicamente su madre: "Está hasta el **** de estar tumbada ya en la cama. Está deseando poder levantarse y ponerse las pilas. Cansada, pero animada. Es una cosa intestinal, una inflamación. Se le ha resulto, se le ha operado. Ahora ya está solucionado favorablemente".

Según José Antonio "Es una inflamación intestinal y algo más grave que atañe a su vida íntima. No quiero más denuncias por comentar enfermedades pero hay que decir que esa inflamación se ha extraído bien que es buena y no hay por qué agravarse. También ha tenido al parecer un problema de útero y parece ser que una pequeña obstrucción en la aorta que finalmente se ha resuelto bien". De hecho ella misma le ha mandado un audio y no ha querido contestar a más preguntas o intervenciones de los medios: "José Antonio, cariño, estoy mejor. Así que no voy a decir más nada. Un besito, cariño".

