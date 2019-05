16 may 2019

El año pasado por estas fechas, Amaia, recién salida de la academia de 'Operación triunfo', se preparaba en Lisboa para representar a España en el Festival de Eurovisión con 'Tu canción'. Ahora, doce meses después, la navarra se prepara para un verano repleto de conciertos, entrevistas y festivales. Todo esto, con muchas canciones preparadas pero sin tener un disco en el mercado.

"El disco está, hay que hacer algunos retoques, pero antes saldrán más canciones", confesaba en una entrevista para la radio de Primavera Sound, el festival en el que participará a finales de mes en Barcelona. Así, a pesar de haber resultado ganadora, Amaia tiene a todos sus seguidores en ascuas, deseosos de tener en sus manos el primer CD de la navarra, que parece llevar muy al pie de la letra el dicho 'lo bueno se hace esperar'.

"Al entrar al programa, yo no sabía si iba a tener repercusión, pero no me esperaba esto y cuando salí me vino todo de golpe: firmar contratos, canciones, discografía y disco”, aseguraba, a la vez que confesaba que "no es que saque las canciones tarde, sino que el proceso de creación tarda muchísimo".

Cuando la calma post 'OT' llegó a la vida de la artista, mientras el resto de sus compañeros estaban sumergidos en conciertos, discos y promociones, ella decidió continuar sus estudios como música, viajando a otros países para empaparse de las culturas y el aprendizaje de allí. Así, como no suele publicar muchas fotos a sus redes sociales -a pesar de que afirma ser adicta a Instagram- no pudimos seguirle la pista, mucha gente incluso llegándose a preguntar, de un día para otro, qué era de Amaia Romero.

Ahora, acaba de sacar su segundo sencillo: 'El relámpago', un tema que ha sorprendido al igual que gustado a sus fans, que han confesado todo tipo de opiniones. "Es una canción que la escuchas y se te pega", contaba en la entrevista -sin tocar el tema de Alfred y su 'respuesta'- además aseguraba que el día del lanzamiento, estaba "super contenta y nerviosa" porque también coincidía con el primer concierto de su gira.

Más noticias sobre Amaia Romero...

- Alfred zanja los rumores sobre si su última canción habla de Amaia

- Amaia Romero muestra su lado más 'flamenco' en Instagram

- La dura indirecta de Alfred a Amaia en forma de canción