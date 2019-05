14 may 2019

La semana pasada, Alfred disfrutaba de las playas murcianas previo al concierto que tenía por la noche. Allí, así como contó, compuso una canción que más tarde decidió mostrarle a todo su público, y que dio mucho que hablar debido a los mensajes 'subliminales' que parecía haber en su letra: 'La respuesta'¿Iba por Amaia aquella canción?

Las coincidencias dicen que sí. La cantante acababa de sacar 'El relámpago', su nuevo sencillo, y una de las frases de la canción dice: 'Te miro las fotos pero no le doy al corazón'. Así, Alfred, en su tema, parece contestar a su exnovia, pues claramente puede escucharse: 'Por si te llega esta canción, aún espero con ansias que le des al corazón'. Una frase muy parecida que hace especular sobre el posible significado.

El intérprete de "Que nos sigan las luces" estuvo en la presentación del solidario Share Festival, donde va a participar a finales de junio, cita que aprovechó para responder a los rumores que le rodean estos últimos días. “A mí me inspira todo para componer canciones. Cada uno que interprete lo que quiera, pero no he visto nunca a un cantautor explicar sus canciones. Yo me expreso con la música, es mi tesoro y también mi arma. Me encanta expresarme con la música, ¿qué más sincero que eso?", confesó tajante y claro. Así que, lo dicho: que cada uno piense lo que quiera.

Alfred García está mostrando su apoyo total a Miki en el festival de Eurovisión. Un certamen que él mismo disfrutó como un niño pequeño el año pasado, a pesar de los resultados obtenidos -quedaron en el puesto 23 de 26-.

