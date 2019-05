17 may 2019

El primer paso para superar un problema es reconocerlo. Después de mucho tiempo, Lamar Odom parece estar dispuesto a poner en orden su vida. Al menos, a abrir su corazón al gran público y hacer confesiones tan duras como que tuvo una auténtica obesesión por el sexo.

El ex de Khloé Kardashian, que estuvo al borde la muerte por una sobredosis que sufrió en un burdel del que le rescataron, ha sacado a la venta un libro con sus memorias, contando los capítulos más escabrosos de su vida.

He estado obsesionado con el sexo desde que tengo uso de razón"

"He estado obsesionado con el sexo desde que tengo uso de razón. Soy un adicto al sexo. Me he quedado sin porno para ver", manifiesta en esa obra en la que sostiene que ha mantenido sexo con, aproximadamente, 2.000 mujeres. Sostiene que no es una exageración, que es una cifra real que él da sobre ese problema que está tratando de afrontar como mejor puede.

Así que, con este historial, está claro que reconoce que le fue infiel a Khloé durante el tiempo que duró su matrimonio. Hay que recordar que, tras aquel episodio del burdel y al verle en una situación de vulnerabilidad extrema, la Kardashian tuvo la paciencia suficiente como para paralizar el proceso de divorcio y esta a su lado. Por el cariño que aún le tenía, pero siendo consciente de que la relación no volvería a funcionar jamás.

También se refiere a esa sobredosis que le convirtió en noticia a nivel mundial: "Esa fue la llamada de atención y no puede volver a pasar". Esperemos que sea verdad. Que el libro sea una especie de catarsis para encontrar el buen camino. Falta le hace a un jugador de baloncesto más conocido por sus polémicas lejos de la cancha que por sus canastas.

Más noticias sobre Lamar Odom...

- Lamar Odom, ex de Khloé, destapa los trapos sucios de las Kardashian en un libro

- Lamar Odom cae desplomado en una discoteca

- Khloé Kardashian y Lamar Odom llegan a un acuerdo de divorcio