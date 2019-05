17 may 2019 Kike calleja

la cantante María Jiménez pasa por un momento delicado. Todas las alarmas saltaron cuando la cantante, invitada a casa de Aurora Gaviño para pasar la Feria de Sevilla, no apareció por la capital hispalense. Desde unos días antes de la noche del ‘Pescaíto’ la artista se encuentra ingresada en el Hospital San Rafael de Cádiz.

Allí llegó después de grabar un programa con Juan y Medio, aquejada de un fuerte dolor abdominal y vómitos, y donde tuvo que ser intervenida de urgencia por un problema en el aparato digestivo. Tras la operación, la cantante tuvo que pasar varios días ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos hasta que pudo ser trasladada a planta.

Durante todos estos días de nervios e incertidumbre, su amiga Carmen, su hermana Isabel y su hijo Alejandro, fruto de su matrimonio con el actor Pepe Sancho, no se han separado de ella ni un solo momento. A pesar de que el centro hospitalario no ha hecho público ningún parte médico por expreso deseo de la familia, María Jiménez se ha manifestado en sus redes sociales: "Estos días estoy un poco alejada porque ando un poco pachucha. Pronto volveré a la carga. Os quiero".

Ante esta situación y tras ser operada de urgencia, Corazón se puso en contacto con su entorno que nos describió cual era su estado: "Sigue todo igual. No ha evolucionado ni para delante ni para atrás. Está estable. Va bien. Es cuestión de que se vaya recuperando poco a poco y pueda irse a casa lo antes posible. Ha sido un problema en el aparato digestivo, pero se ha operado y se le ha resuelto".

En un primer momento estaba previsto que la artista recibiera el alta el pasado miércoles. Sin embargo, los médicos han preferido que se quede ingresada al menos cinco o seis días más, ya que no se descarta que tenga que ser de nuevo intervenida si no evoluciona como se espera. Ante esta situación, su entorno le ha sugerido que sea trasladada a un hospital de Sevilla, algo que ella ha declinado, ya que prefiere estar cerca de su casa.

Al cierre de esta edición, Corazón ha vuelto a ponerse en contacto con su entorno y han asegurado que: "María está débil, pero animada y poco a poco más espabilada. Está cansada de llevar tantos días en la cama. Está bien atendida y, por precaución, los médicos prefieren que se quede unos días más en el hospital. No hay de qué preocuparse, pero no está reaccionando de la manera que se esperaba. Le están dando alimentos por sonda, porque le faltan las fuerzas. Esperemos que en estos días se la retiren y pueda comer normal".

Sus problemas de salud

Este no es el único susto que ha tenido María Jiménez en los últimos años. Después de mucho tiempo sin aparecer en público, la cantante estuvo en 'Vida la Vida' para hablarle a Toñi Moreno del cáncer del que se estaba recuperando y de su cambio físico.

"He engordado 30 kilos. En 2013 me operaron de un cáncer de mama, la radio me hace engordar. Después me operaron de garganta, después me resbalé y me rompí el peroné y luego dejé de fumar y me entró un hambre que no os podéis imaginar. He pasado un tiempo pachuchilla, pero ya estoy mejor", aseguraba.

Esta recaída de la artista coincide precisamente con la emisión de su última entrevista, concedida a Bertín Osborne en el programa Mi Casa es la tuya.

