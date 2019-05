20 may 2019

La que era la promesa de esta edición de 'Supervivientes 2019', Isabel Pantoja, quiere abandonar el concurso. Según cuenta a las cámaras no puede más, ni física ni mentalmente. Este concurso le ha superado y dice que su cabeza no está bien.

La gala de 'Supervivientes' previa a la expulsión de Isabel Pantoja de la isla como desea ella, ha sido más que dura para la concursante. Sus primeras declaraciones más tajantes venían por una conversación con Colate: "Yo no quiero estar así. Yo sé que cada día voy a estar peor. Llevo así desde que he llegado y estoy cansada ya".

He sido valiente para otras cosas y para esto no" Isabel Pantoja

Al parecer lo que más mella ha hecho en la tonadillera es la relación con sus compañeros: "Me siento rara aquí. Estoy contenta por estar nominada, lo tengo que decir. Si se tiene que ir alguien esa soy yo. Me da mucha pena pero es así", le contaba Isabel a su confidente Colate que le insistía en que no tenía que ser igual puesto que "esto es una montaña rusa".

"Mi tiempo aquí ya ha terminado. Deseo volver a mi casa. Me es muy difícil comunicarme aquí con las personas y deseo volver a mi casa. Lo siento mucho por la audiencia, por todo el mundo, por mi familia, por todos los que quieren que me quede pero yo ya no puedo estar más tiempo aquí" dice Isabel Pantoja a Jordi González que le recuerda la cantidad de personas que hay fuera del concurso apoyándola y dándolo todo por ella.

"Yo me he sentido muy mal desde que llegué, físicamente y otras cosas y desgraciadamente conozco lo que es esto y no estoy bien. No quiero que mi familia se asuste, y prefiero irme a mi casa con la cabeza bien alta y dejar el concurso en manos de gente muy linda" dice la cantante que recibe un fuertísimo aplauso desde el plató de 'Supervivientes'. Seguramente su cabeza esté ya con su madre y su día a día en Cantora. Isabel Pantoja tiene responsabilidades que "elude" en la isla y con las que no sabe vivir. Para más, la convivencia es insostenible.

"Pasándolas tan canutas como las has pasado en tu vida, ¿tú no harías un esfuerzo de cuatro noches hasta que sea la audiencia la que se apiade de ti?", le pide Jordi para que se espere hasta que el jueves sea la audiencia quien decida que Isabel Pantoja ha de estar fuera de la isla. "Lo siento, he sido valiente para otras cosas y para esto no", dice muy seria y dolida la Pantoja.

