13 may 2019

Cuando se anunció la participación de Isabel Pantoja en 'Supervivientes 2019', ya se conocía que entraría Omar Montes. Por ende, todo el mundo especuló sobre la posible relación que tendrían ex yerno y suegra. Ahora es peor de lo que se imaginaban.

Mientras hablan Aneth y Omar Montes de a quién apoyar o no en 'Supervivientes 2019', Isabel Pantoja se mete en la conversación y amenaza a Omar Montes pidiéndole que deje de hablar de su hija: "Tú no eres claro. Te lo digo yo a ti en tu cara. Te pido por favor que no nombres a Isabel".

Omar, obviamente, no se queda callado y le dice a la Pantoja: "No creo que tú puedas decirme de lo que yo puedo hablar o no, porque tú no eres la regidora del programa". Pero a la tonadillera le da igual ser la regidora o no, y le contesta a Omar: "No quiero que nombres a mi hija para nada. ¡Qué fácil es hablar de la hija de la Pantoja!". Siguiendo con un irónico "Vida mártir. Te camelo".

El ex de Chabelita reconoce que no todo el mundo puede ser la diva de la canción como la Pantoja, pero esta no da pie a especulaciones del cantante: "Que no te va mal desde que estuviste con mi hija. Eras el guardaespaldas de mi hijo de la discoteca". "¿Estás diciendo que yo soy alguien por tu hija?", le dice Omar a lo que la Pantoja responde un muy claro "Por supuesto".

Para vengarse de sus duras palabras Omar Montes se burla de ella que estaba con el hilo de pescar y la Pantoja le para los pies advirtiéndole de la noche en Granada y diciéndole que tiene un vídeo. Omar le pide que lo suba a Youtube si quiere y para zanjar dicha discusión la tonadillera le responde: "Lo que tengas que hablar lo hablas bien, que yo te lo he dicho muy claro. ¿Qué lo cuelgue en Youtube? No, eso lo haces tú que es para lo que sirves".

Más información sobre Isabel Pantoja

- Isabel Pantoja y Colate juntos en la cama

- Kiko Rivera opina sobre la relación de Isabel Pantoja con Colate

- Isabel Pantoja confiesa que está enamorada