20 may 2019

Hoy, 20 de mayo, hace dos años que Laura Escanes y Risto Mejide se dieron el 'sí quiero', rodeados de un centenar de amigos, familia y rostros muy conocidos del mundo de la televisión y las redes sociales. A día de hoy parece que su amor avanza poco a poco y de una manera muy sana y especial. Así, para celebrar su segundo aniversario de boda, han querido viajar a su ciudad más especial: Roma.

Aún quedan bastantes semanas para que la pareja vea la carita de su primera hija en común. Y para hacer más amena la espera han decidido volver a la ciudad italiana que les dio el nombre para pasar un magnífico fin de semana. Pero esta vez en familia, con un acompañante muy especial: Julio, el hijo del publicista. "Roma en familia. Familia en Roma", ha publicado el jurado de 'Got Talent' en su Instagram, con una imagen de su mujer y Julio frente al Coliseo Romano. Así, no ha parado de enviarle mensajes de amor a su chica, con el fin de demostrarle #toelrrato lo "orgulloso" que está de ser su marido.

La 'influencer' por su parte, a sus 21 semanas de embarazo, asegura que cada vez que escucha el nombre de la ciudad no puede pensar en otra cosa que en su bebé. "Roma cada vez es más especial para mí. Escucho Roma y ya me giro. Leo Roma y me emociono... y esto solo es el principio...", confesaba. Sin duda, está ansiosa por ver la vida que les espera en el 'proyecto' más importante y bonito de su vida: ser mamá.

