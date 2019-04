29 abr 2019

Laura Escanes está en uno de los momentos más dulces de su vida. Tanto profesional como personalmente, la modelo se encuentra feliz y “muy agradecida” por todo lo que está viviendo, entre tanto, su primer embarazo. Algo que está disfrutando junto a su marido, Risto Mejide, y su familia, quienes esperan a la pequeña Roma con todo el amor del mundo. Su último proyecto ha sido junto a Multiópticas, la 'influencer' es embajadora de Jellyfish, una colección cápsula inspirada en las medusas de cinco gafas de sol, cada una de una color, que representan distintos estados de ánimo. Una gama que Laura define como “camaleónica”, al igual que ella.

Corazón El color de cada gafa representa un estado de ánimo, ¿cuál te pondrías en este momento de tu vida?

Laura Escanes Por color, las rosas claritas, las 'fashion' -actitud-, pero mi humor sería 'love' -amor y protección-, las rositas oscuras. Es una colección muy guay porque la variedad de colores, sobre todo en verano, te permite jugar mucho con como te sientes, como te quieres vestir o simplemente por diversión. Y eso da mucho juego.

C. ¿De qué manera te sientes identificada con este proyecto?

L.E. Yo soy muy camaleónica, me gusta probar cosas distintas, hacer un día una cosa y al día siguiente otra. Me pasa con el pelo y al vestirme. Creo que cuando veo mis fotos con una gafa de cada color, parece que haya 5 Lauras distintas. Este proyecto aporta eso: poder ser camaleónica.

C. Solemos ver a Risto con gafas oscuras, ¿cuál le pondrías?

L.E. Claro, yo estoy acostumbrada a verle en casa con gafas más claritas, en televisión no. Si tuviera que elegir una, serían las azules oscuras porque son más potentes, le hacen más misterioso.

C. Me gustaría darte la enhorabuena por el embarazo, ¿que tal te encuentras?

L.E. Muchas gracias. Muy bien, muy feliz, es un momento muy dulce tanto en lo personal como en lo profesional. Estoy muy agradecida. Además, las partes de las náuseas ya ha pasado y estoy súper feliz. Estoy un momento maravilloso y compartirlo con tu pareja es alucinante. Estamos muy felices, a la espera de ver como se presenta todo y de como planificamos nuestra vida, pero muy contentos.

"Estoy en un momento maravilloso y compartirlo con tu pareja es alucinante"

C. ¿Tienes antojos?

L.E. Si (ríe), las aceitunas.

C. ¿Habéis comenzado a preparar las cosas de Roma?

L.E. De momento no, porque tampoco queremos correr ya que estoy de muy poquito. Pero ya tengo ideas de como vamos a montar la habitación. Es inevitable pensar en detalles como el carrito o cosas que vamos a necesitar si o si.

C. ¿Has notado más invasión mediática desde que anunciaste el embarazo?

L.E. He visto que es un tema del que se habla mucho pero creo que la gente, cada vez más (o eso espero, tengo mucha fe en la humanidad), intenta respetar los límites. El embarazo es algo muy intimo que se tiene que respetar. Por ejemplo, lo de las mujeres tocándome la tripa no lo he vivido todavía, y ojalá que siga así. De momento estamos bastante tranquilos.

Laura Escanes en la presentación de la colección Jellyfish, de Multiópticas. pinit GTRES.

C. ¿Cómo disteis la noticia?

L.E. Hubo un 'mix' de todo. Obviamente, el primero que lo supo fue Risto, y luego una de mis mejores amigas cuando íbamos a trabajar. Después me esperé porque quería ver las caras de emoción de la gente, ya que quería contarlo en persona, no por teléfono o 'whatsapp'. Es un momento mágico que luego recuerdas toda la vida, e imagino que ellos también.

C. ¿Cómo reaccionó Julio al enterarse de que tendría una hermanita?

L.E. Julio lo llevaba pidiendo montón de tiempo porque veía a sus amigos del colegio con hermanos pequeños y él es muy niñero. Nosotros siempre le decíamos: “no te preocupes, serás el primero en saberlo”, y desde el primer momento lo hemos compartido con él. Está feliz, para él es tener responsabilidad, será el hermano mayor y eso le hace ser más adulto. Yo creo que está madurando porque dice que quiere darle el biberón y cambiarle el pañal.

C. Entonces celos... ninguno, ¿no?

L.E. Con casi 10 años lo ve como una manera de ampliar la familia, un juego nuevo que va a estar a su lado toda la vida. Va a ser un cambio muy importante para él.

C. Tu primer libro fue todo un éxito... ahora que tendrás un poco más de tiempo, ¿vas a aprovechar para escribir?

L.E. Estoy pensando ideas. Cuando escribí 'Piel de letra' y viví todo lo que vino después, el cariño de la gente... todo eso me hace pensar en escribir todos los que vengan, porque es algo que me encanta. Tener algo físico que he escrito yo, y poder compartirlo, me parece súper bonito. Estoy pensando ideas y en cómo enfocarlo. No sé para cuándo pero sí, ahí está el proyecto.

Laura Escanes en la presentación de la colección Jellyfish, de Multiópticas. pinit GTRES.

C. ¿Será distinto a 'Piel de Letra'?

L.E. No sé si distinto porque a la gente le ha gustado mucho, y a mi también. Era muy yo, un diario de emociones, algo así como desnudarse al completo, y eso transmite libertad y conexión con las personas que lo leen. No sé por donde irá porque como yo soy así, igual que hoy digo una cosa mañana digo otra. Quién sabe.

C. ¿Cuál es tu libro favorito?

L.E. No puedo decir solo uno, al igual que si me preguntas por una película o canción.

C. ¿Y un texto o cita de Risto?

L.E. Los votos de la boda, que están publicados en su nuevo libro -'Diccionario de las cosas que no supe explicarte-, es de mis favoritos, pero entiendo que para la gente no signifique tanto. Antes de conocerle leí un texto que me impactó muchísimo: 'Lo que duele no es el dolor', ese me encanta.

C. ¿Algún proyecto secreto futuro?

L.E. Hay muchísimas cosas que me gustaría hacer y que están en el aire, pero que no puedo decir. Ahora llega un proyecto que es el más grande: la llegada de mi hija, Roma, que deja todo lo demás en un segundo plano.

Más noticias sobre Laura Escanes...

- Laura Escanes tiene el mono de Stradivarius más cómodo para los primeros meses de embarazo

- Laura Escanes ya lleva las gafas de sol más coloridas del verano

- Así le sientan a Laura Escanes los comentarios sobre su familia