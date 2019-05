21 may 2019

Hay un juego en redes sociales que persigue a la mayoría de los 'influencers': "Suposiciones sobre mi", una práctica que consiste en que los seguidores sean 100% sinceros y afirmen algo sobre la persona que creen que es cierta, para que más tarde este lo responda también con sinceridad. Laura Escanes ha querido unirse a esto y ha dejado libertad a sus fans para que le digan lo que opinan sobre su vida y todo lo que le rodea.

Instagram 'Stories' de Laura Escanes. pinit instagram.

"¿Te casaste con Risto por dinero y fama?", lanzaba una de las primeras preguntas uno de sus 'followers'. Clara y concisa, ha vuelto a negarlo rotundamente: "No se si me lo preguntas porque tú si te plantearías casarte por dinero y fama... A veces lo que dice Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro", contestaba. Así, ha aprovechado también para contar de nuevo cómo empezó su historia de amor -por Instagram-. "No es la historia más romántica del mundo pero por cosas así no creo que fuera una casualidad. Teníamos que encontrarnos. Estoy convencida", ha escrito.

Instagram 'Stories' de Laura Escanes. pinit instagram.

Laura acaba de pasar el ecuador de su embarazo y la mayoría de las preguntas han sido en relación a su bebé. Una de las más llamativas ha sido si enseñará la cara del bebé cuando nazca o preferirán mantenerlo en privado, como Risto hace con su hijo Julio: "Si colgamos fotos de Roma será sin que se le vea la cara para mantener su privacidad y que sea ella quien decida cuando sea mayor", confesaba. Además, ha señalado que tendrá el primer apellido de su marido para que coincida con su hermano: la niña se llamará Roma Mejide Escanes

Así, parece que la gente continúa preguntándose cosas que ha intentado aclarar en varias ocasiones, pero que no está de más volver a repetir si le apetece, como si se lleva mal con su padre -no- o si tiene la nariz operada -tampoco-, aunque asegura que si necesitase hacerlo, lo haría sin ningún problema.

Más noticias sobre Laura Escanes...

- Laura Escanes y Risto celebran su segundo aniversario

- Laura Escanes y Risto Mejide regresan a Roma por su segundo aniversario

- Laura Escanes comienza los preparativos: transforma su vestidor en la habitación de Roma