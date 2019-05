22 may 2019

Sabíamos que iba a pasar, porque Carmen Gahona se defiende siempre de los ataques y de las declaraciones públicas que le conciernen. Así que, abierto el melón por parte de Raquel Bollo, que no solo ha reclamado una pensión de viudedad y otra para sus hijos, sino que estos puedan tener un recuerdo físico de su padre, ha decidido hablar.

Era delante del micrófono de José Antonio León, reportero de 'Sálvame', donde la Gahona se despachaba a gusto. "Mi pensamiento está en Antonio, lo demás no me afecta. No entiendo porque hace esto, si le he pagado yo la seguridad social y hacienda y todas las deudas para que cobren su paguita", comenzaba Carmen, que manifestaba también su disgusto por la comparecencia pública de Manuel Cortés tras el fallecimiento de su padre, Chiquetete.

"Me parece muy bien, que disfruten el dinero, que lo gasten, cada una lo que le haga falta. Dios está arriba y no se queda con nada de nadie. Yo con Antonio hablo todos los días, las 24 horas. Muchas veces me enfado con él y le digo: 'Que verdad, que razón tenías'", continuaba Gahona lamentándose.

Nunca podré perdonar a Raquel Bollo"

Era en ese momento cuando comenzaba el ataque a Bollo: "Nunca la podré perdonar, jamás, ni a ella ni a su madre. Lo demás me da igual todo, Manuel que hable lo que quiera es un mandado, pobrecito, si quiere ganarse la vida así también...". Y añadía: "¿Qué herencia?, ¿quiere la perra de su padre?, ¿por qué no me ha pedido una cajita de cenizas de su padre? Yo las llevo colgadas. Si quiere venir a mi casa que venga, pero sin guardaespaldas, que yo soy indefensa".

Ahora solo queda comprobar si Raquel será capaz de contenerse en el plató o si estamos ante el inicio de una nueva guerra televisada entre dos de las mujeres que compartieron su vida con Antonio Cortes 'Chiquetete'.

