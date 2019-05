22 may 2019

Jada Pinkett, mujer de Will Smith, siempre se ha caracterizado por hablar de una manera clara y directa. Ha vuelto a hacerlo. Ha sido durante uno de los episodios de su programa 'Red Table Talk', el mismo en el que confesó que tenía una enfermedad que le provocaba problemas capilares, donde ha confesado que tuvo una adicción -ya superada- al porno.

"No fue cuando tenía una relación, lo creáis o no, gracias a Dios", comenzaba antes de entrar en detalles en ese problema: "Siento que use la palabra adicción a la ligera. Tal vez ahora digan que tuve una relación enfermiza con el porno en un momento en el que trataba de practicar la abstinencia". Una necesidad la suya por no tener pareja que se convirtió en una adicción de la que le costó salir.

La confesión la hacía ante la atenta mirada de su madre, Adrienne Banfield-Jones, y de su hija Willow Smith. Esta, aprovechando la coyuntura, también decidió hacer una confesión sobre cuándo tuvo sus primeros coqueteos con este tipo de vídeos para adultos. A los 11 años. "Todas mis amigas me decían que debería de verlo", explicaba.

Las tres mantuvieron un debate sobre cómo juzga la sociedad a las mujeres que tratan de explorar en el terreno sexual o que consumen este tipo de vídeos. "Ahora tenemos la oportunidad de explorar", explicaba Jada antes de que su hija añadiera: "Cuando la mujer encuentra alegría en el placer sexual en seguida te tachan de zorra".

