23 may 2019

Toda paciencia tiene un límite. Hasta la de Kiko Rivera. O eso parece. Tras los últimos acontecimientos y declaraciones públicas todo apunta a que su relación con su hermana, Chabelita, no volverá a ser a la misma. Es más, en estos momentos es inexistente y el 'DJ' no tiene ni la más mínima intención de restablecerla. Ni ahora ni nunca.

Al menos eso es lo que ha asegurado Kiko Hernández en el plató de 'Sálvame', donde advertía que, cuando su madre regrese de Honduras, se va a encontrar con una situación más que tensa. El enésimo problema entre ellos en el que le va a tocar mediar a la tonadillera.

"Cuando Isabel Pantoja vuelva de la isla se va a encontrar con una sorpresa, la decisión drástica de Kiko Rivera: no quiere saber nada de su hermana", advertía Hernández, que veía como María Patiño le apostillaba: "En su día entendimos a Chabelita, en su día justificamos a Chabelita, en su día entendimos a Chabelita. Ahora me he dado cuenta de que es una gran manipuladora y de que hay una parte de la historia que para mí es desconocida que es saber la otra versión".

Hernández le daba la razón, añadiendo: "La hemos pillado en muchas mentiras, si fuera una persona que no pensara solamente en ella misma. Tiene a su madre que está: 'Me voy, no me voy'. ¿Sabéis el subidón que hubiera sido para su madre si le hubiera dicho que ha visto a su abuela o que le ha dado dos besos? Aunque lo haga falsamente, sabe que es muy importante para su madre...".

Alguien que conoce bien los entresijos de Cantora, como Raquel Bollo, se metía en el debate para dar caña a una Chabelita que parece estar cada vez más sola: "Supongamos que ha haya habido situaciones que a ella le hayan desagradado y que le hayan marcado. Todo el mundo se puede equivocar, pero la primera que se ha equivocado ha sido Isa y su madre le ha perdonado las equivocaciones y las ha tapado".

"Yo creo que ante una señora que tiene ya una edad, que ójala le queden muchos... Al final puede ser un trauma que ella tenga. Yo le pediría a Isa que diese un paso. Es una señora mayor y a tu madre le haría mucho bien", finalizaba Bollo, estos días en el ojo del huracán por esa pensión de viudedad de Chiquetete que está percibiendo.

