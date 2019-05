20 may 2019

Chabelita Pantoja ha dejado claro que no tiene relación con su hermano Kiko Rivera. ¿Qué pensará la Pantoja cuando salga de la isla? Lo veremos pronto porque la tonadillera quiere abandonar 'Supervivientes 2019' y la relación de los Pantoja se va a hacer más que mediática.

Aneth ha sido expulsada por la audiencia de 'Supervivientes' y, no olvidemos que Chabelita está defendiéndola en plató a capa y espada. Por eso mismo no ha dudado ni un segundo en enfrentarse a su hermano y decir claramente que le da igual lo que piense porque su relación con él es inexistente:

"Ya que mi hermano y yo no tenemos ninguna relación y la única comunicación que hay es vía plató porque doy por hecho de que no me quiere hablar, le quiero lanzar la siguiente pregunta: ¿qué le ha hecho Aneth y que le ha hecho mi madre a Aneth? Todo el mundo dice cosas de ella pero nadie enseña ninguna prueba y yo voy a confiar en Aneth hasta el día que alguien me demuestre lo contrario. Hasta el día de hoy es amiga mía, por supuesto y la voy a defender ante todo y también es amiga de mi madre", dice la hija de Isabel Pantoja que defiende la relación de Aneth y la Pantoja y asegura que ahí sí que hay una amistad.

"Hay que mirar un poco por mi madre porque al fin y al cabo Aneth está fuera. Es una persona que de primeras cae mal, él puede tener su opinión pero una cosa es eso y otra cosa es que él hable de amistad. De mis amistades ninguna me ha traicionado a día de hoy. Yo elijo bien mis amistades y él no puede decir lo mismo. Lo segundo que al fin y al cabo Aneth ha sido un apoyo para mi madre en la isla", sentencia sobre la dichosa amistad pero se le olvida que sí que ha sido traicionada por varias de sus amistades. ¿O qué hay del mismísimo Sema que ha hablado hasta con 'Sálvame' de las deudas que tiene Chabelita?

Para más, Caheblita no da crédito a que su hermano defienda a Omar porque por muy bien que puedan llevarse él es su ex y sólo ella sabe lo que ha vivido con él. Y, obviamente, asegura que Isabel Pantoja tenía motivos para enfrentarse a Omar Montes. "Que mi hermano se posicione del lado de Omar me parece desafortunado", sentencia.

