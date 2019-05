24 may 2019

Convencida de que los sueños se cumplen, la actriz Elena Ballesteros ha aportado su granito de arena para que su amiga Paloma Lajud lance su colección de moda artesanal y compruebe que, con esfuerzo y optimismo, todo se consigue. Elena nos habla de su actitud ante la vida y se descubre como una mujer que cree ciegamente en el amor y eso que ya ha pasado por un desamor, no precisamente agradable, tras su divorcio del humorista Dani Mateo.

Corazón Se ha convertido en modelo para lucir la colección ‘México en la piel’, que son piezas únicas y con sello artesano. ¿De dónde ha surgido esta colaboración con la diseñadora Paloma Lajud?

Elena Ballesteros Paloma me habló de su proyecto y decidí apoyarla. Ella dejó su vida por venirse a España tras enamorarse y siempre tuvo el sueño de lanzar su firma de ropa. Decidió embarcarse en este proyecto que es ecofriendly y hecho a mano en España. Me gusta que ella se haya reinventado porque soy de las que entiende que se puede cambiar todas las veces que haga falta si eso es lo que te hace feliz.

C. ¿Y usted? ¿Considera que también ha cumplido sus sueños?

E.B. Absolutamente. He cumplido muchos de los sueños que tenía de pequeña. Siempre he soñado con la vida que tengo y más ahora, que por fin encontré el equilibrio entre lo personal y profesional. Ser feliz en ambos campos es difícil pero es lo que te potencia. Pienso que, si tu vida emocional es estable, resulta más fácil triunfar en lo profesional porque cuentas a tu favor con la seguridad y la tranquilidad. Yo al menos así lo vivo. Las crisis son necesarias, pero cuando son con una misma, como el día que dejas un trabajo donde no eres feliz y sientes vacío. Esas crisis ayudan a reflexionar y acertar en las futuras decisiones.

C. ¿Profesionalmente se puede decir que está en buena racha?

E.B. Trabajo en la obra Perfectos desconocidos de Daniel Guzmán y te aseguro que es un disfrute diario. Hasta el 23 de junio estaremos en el teatro Reina Victoria de Madrid pero comprometidos de gira hasta finales de 2020. Ha sido mi debut teatral y te aseguro que después de probarlo no hay nada comparable con lo que se siente sobre el escenario. Toda la vida me ha dado mucho respeto el teatro pero estar con Daniel Guzmán es ir sobre seguro ya que encima tenemos una buenísima relación personal y eso hace que confíe pero que me exija al máximo.

C. En el plano personal también le va bien tras su boda con Juan Antonio Susarte hace ya casi dos años. Se conocieron de adolescentes y fue su primer amor. ¿Cómo se dieron cuenta de que lo suyo era para toda la vida?

E.B. Juan es mi máximo apoyo y eso que no tiene nada que ver con mi mundo. Lo nuestro podría ser el argumento de una comedia romántica. La primera vez que me pidió matrimonio fue cuando nos conocimos, a los ocho años. Desde entonces se me ha declarado varias veces.

C. ¿Cómo se cambia el chip para identificar al amigo como el amor de la vida?

E.B. Hemos pasado por diferentes etapas e incluso largos periodos de ni siquiera vernos siempre por celos de las otras parejas. Juan Antonio nunca se casó, aunque ha tenido diferentes novias, pero siempre ha estado ahí. Yo cambié la manera de mirarle cuando entendí el significado del amor de verdad ya que tenía una imagen muy distorsionada y reconozco que no me hacía bien. Cuando descubres una persona que te respeta y te quiere por encima de todo y hace que te valores entiendes que eso sí es el amor de verdad. Hay que prepararse para recibir ese amor auténtico.

C. Deduzco que venía de una experiencia frustrante tras su anterior matrimonio con el actor Dani Mateo.

E.B. Pues sí, pero he aprendido mucho y es lo único que tengo que agradecer. Soy la mujer que soy tras vivir esa experiencia que me ha permitido estar a la altura del marido que tengo.

C. ¿Me equivoco al afirmar que la relación con su exmarido no es buena?

E.B. No tenemos ningún tipo de relación en la actualidad. Ni mala ni buena. No tenemos hijos ni nada que nos una y de ahí que sea inexistente. Eso no quita que si nos encontramos nos saludemos, como ya nos ha pasado. Nuestras formas de ver la vida son muy distintas y eso hacía que fuera complicado que encajáramos.

C. ¿Cómo se enamoró de él siendo tan distintos como me cuenta?

E.B. Porque en ese momento tenía otra visión de la vida y diferentes objetivos. Lo que ocurre es que soy de las que le gusta avanzar, estudiar tanto en el trabajo como en lo personal y mejorar. Evidentemente cuando uno va evolucionando, lo normal es cambiar y no siempre dos personas crecen en la misma dirección.

C. Con un compromiso teatral hasta 2020 deduzco que no pensarán tener familia antes de que acabe la gira.

E.B. Nunca se sabe. Estoy abierta a cualquier posibilidad. Se puede trabajar estando embarazada y prefiero que la vida me sorprenda a ser yo quien planifique todo o me cierre posibilidades.

"Se puede trabajar estando embarazada. pero prefiero que la vida me sorprenda"

C. ¿Qué es lo importante ahora?

E.B. El amor. A tu pareja, a tus compañeros, a la gente… Vivir y trabajar desde el amor es sumar entre todos. Encontrar el equilibrio personal te hace poder soportar todo lo que tenga que ocurrir y te permite dormir tranquila.

C. ¿Cómo se quedó su marido el día que le aceptó como una pareja?

E.B. Fue uno de mis grandes apoyos en el momento de separarme. Además conoce a mi familia de siempre y mi madre se refería a él como el hijo que le hubiera gustado tener. Hoy, al vernos juntos, está feliz, como también le hubiera alegrado a mi abuela de seguir entre nosotros. Las dos le han adorado siempre.

C. Estaban predestinados…

E.B. Hoy lo veo clarísimo. Recuerdo un día que llamé a mi hermana para decirle que estaba segura había encontrado a la persona de mi vida. Tanta complicidad solo me ocurre con él. Nuestros amigos comprueban la compenetración que tenemos en todo incluso hasta a la hora de pensar en la misma canción.

C. ¿Son conscientes de su suerte?

E.B. Totalmente. Además hay un respeto absoluto entre nosotros. Es tal que si un día nos tuviéramos que separar, lo resolveríamos de buena manera.

C. ¿Cómo se sintió ante toda la polémica de Dani Mateo tras sonarse con una bandera y acabar en los juzgados?

E.B. No sentí nada. La verdad es que me dio igual porque yo paso página rápido. Recuerdo que nos encontramos por la calle y solo le dije que había que asumir las consecuencias de lo que uno hace e incluso estar fuerte para saber rectificar si es necesario.

