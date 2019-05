25 may 2019

Marta Sánchez siempre se ha mostrado como una mujer fuerte y luchadora. Su vida no ha sido fácil. Fue en el año 2004 cuando una terrible enfermedad se llevó a su hermana melliza, Paz.

Ha sido ella misma quien ha relatado uno de los episodios más duros de su vida en el programa de Bertín Osborne, 'Mi casa es la tuya'. Un episodio que, a juzgar por sus palabras, todavía no ha conseguido superar. "He vivido cosas muy duras allí. Fue allí donde dije adiós a mi hermana", afirmó, refiriéndose a La Coruña, donde falleció su hermana a los 38 años.

"Era la mejor hermana que se puede tener. La llamábamos Paciña. Paz era un ser muy especial. Una de las enfermeras que nos atendió en sus tres años de enfermedad me dijo en el pasillo cuando murió: 'Se la llevan a otro sitio porque tu hermana hace falta en otro sitio", ha afirmado.

También confesó que no ve a su sobrino, que ahora tiene 18 años, todo lo que le gustaría porque le resulta muy doloroso volver a la ciudad donde tuvo que despedirse de su hermana. "Vive en A Coruña, y yo no voy mucho a Coruña. Es una ciudad que me resulta muy duro visitar. Ahí he vivido cosas muy duras. Fue donde dije adiós a mi hermana... Me cuesta ir a Coruña, la verdad. Y es una ciudad maravillosa, es una de las ciudades más bonitas de nuestro país",

Su declaración final fue de las más dolorosas: "No he sido capaz de ir a visitar la tumba de mi padre ni tampoco la de mi hermana, no puedo. A mi hermana ya me bastó con verla morir, fue durísimo".

