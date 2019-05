27 may 2019

Del amor al odio hay solo un paso. Y aunque en este caso no sea esa segunda palabra la que lo defina, la relación entre Brooklyn Beckham y su chica, Hana Cross, parece que está presidida por los altibajos. Así como hace cinco días, el hijo de David y Victoria presentaba en sociedad a su chica en la alfombra roja de 'Once Upon A Time... In Hollywood', en el Festival de Cannes, este mismo fin de semana han protagonizado una pelea en el mismo certamen, según 'The Sun'.

La pareja se encontraba, a la hora del almuerzo, en el exterior de un restaurante del lujoso hotel Martinez en Cannes, cuando comenzaron una cálida discusión. Entre insulto e insulto, ella perdió el control y se abalanzó sobre él. "Hana lucha contra la fama y el dinero de Brooklyn y todo eso viene por salir con un Beckham. Brooklyn se pone celoso fácilmente y no disfruta de toda la atención masculina que estaba recibiendo Hana. Son todavía muy jóvenes y todo es muy apasionado a esa edad", comentaba a dicho medio una fuente cercana a la modelo.

Al parecer, sus padres están al tanto de todo esto y, aunque les hayan hecho un 'hueco' en su mansión, ellos podrían ser el gran detonante de todo esto, así como argumenta la fuente, ya que los rumores apuntan a que los Beckham quieren que la pareja de su hijo firme un contrato de confidencialidad para que no hable de este, pero ella se niega en rotundo a hacerlo.

Brooklyn Beckham y su chica, Hana Cross, en Cannes. pinit gtres.

Así, no todo es tan bonito como parecía ni es la primera vez que protagonizan una escena del estilo. Quizás comenzaron la historia de amor con mucha intensidad o el hecho de irse a vivir juntos al poco tiempo de ser novios ha repercutido en su relación, llevándola cada vez a peor. El caso es que lo de Brooklyn y Hana tiene toda la pinta de ser una relación tóxica que no parece llevar a buen trecho.

