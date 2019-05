27 may 2019

Se ha convertido en toda una moda entre nuestras famosas. No sabemos determinar quién fue la primera que se lanzó a hacerse un diseño de cejas, pero lo cierto es que no hay semana en que no veamos a uno de nuestros rostros célebres tumbada en una camilla sometiéndose a este retoque estético. La última, Irene Rosales.

La mujer de Kiko Rivera ha mostrado en las redes sociales cómo se ha sometido a un 'microblading', esa técnica de micropigmentación en la que se rellenan las cejas para darles un aspecto de que están más pobladas. Un tratamiento cuyo precio mínimo es de 200 euros que bien puede gastarse después del dinero que se ha embolsado tras su excelente concurso en 'GH Dúo'.

Ha sido ella misma la que compartía este fin de semana una imagen en sus 'stories' de Instagram en la camilla mientras una profesional trabajaba en esa zona de su cara. Algo que también hacen muchas famosas en busca de una contraprestación: publicidad ante sus 'followers' a costa de abaratar la factura final.

Irene Rosales sometiéndose a ese 'microblanding' para poblar sus cejas.

Sí, ahora Irene está retocando su imagen física, porque la que teníamos de ella como personaje ha salido muy reforzada de la casa de Guadalix de la Sierra. No porque resultase poco simpática a la opinión pública, sino porque la cordura con la que ha afrontado el 'reality' ha servido para que el público se dé cuenta de que, realmente, ella es la mujer que Kiko necesitaba a su lado para no descarriarse.

