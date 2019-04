9 abr 2019

A veces, el pasado pasa factura a las 'celebrities' que antes eran desconocidos y, del día a la mañana, pasan a estar en boca de todos. Eso le ha pasado a Irene Rosales, la novia de Kiko Rivera, que tras su paso por la casa de 'GH Dúo' ha tenido que lidiar con más polémicas de las que esperaba.

El colaborador de 'Sálvame', Kiko Hernández, sacaba a la luz hace unas semanas unos 'tuits' algo polémicos de la propia Irene, donde se reía de personas con sobrepeso. En uno de ellos, comparaba a un hombre con el muñeco 'Pou', a modo de burla, y adjuntando una foto de la persona en cuestión. Incluso otras en las que aseguraba que "ella no puede tener complejos" mientras vea a personas así. Unas publicaciones que no solo abordaban a gente desconocida y que podría herir a los afectados.

La pareja de Kiko Rivera se ha visto obligada a asumir la responsabilidad, y al salir del AVE de Sevilla, un reportero le ha preguntado sobre los mensajes al respecto. “No me molesta, sí que es verdad que los puse”, asume la exconcursante del 'reality'. A la vez que aseguraba que no lo había vuelto a hacer, y pedía disculpas: “Pido perdón por esto porque entonces yo era una auténtica niña, así que no hay que darle vueltas a estas cosas”, zanjaba el tema.

Así, el colaborador de 'Sálvame' asegura que ella sí sabía de la existencia de los comentarios, puesto que se había molestado en borrarlos. Aun así, consiguió recuperarlos.

