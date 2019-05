27 may 2019

"Mi relación con él es nula. No existe". Sí, este fin de semana, en el plató de 'Viva la vida', Poty habló con la mayor de las franquezas sobre esa ruptura de su amistad con David Bustamante. Como tratando de querer dar ya carpetazo al asunto y evitar que se le siga preguntando sobre un asunto que no le gusta tocar.

"Hace un año justo... Me da vergüenza hablar de esto, que nadie me lo pregunte más por favor. Van y de entrada te dejan de seguir en Instagram, eso es algo que ni mi hija de 14 años", comenzaba el relato el coreógrafo. "El tema fue, hace un año, en el puente de mayo, Paula nos llamó a los tres matrimonios que éramos íntimos amigos, nos dijo: '¿Por qué no hacemos un fin de semana en Marbella y hacemos el tema de la presentación oficial de Miguel Torres?'", proseguía con la explicación.

"Estuvimos siete meses sin asistir a ningún encuentro, a ninguna cena, Melgar -el marido de la otra amiga de Paula- y yo. Solo quedaban ellas con Paula y nosotros no íbamos para evitar justo lo que pasó", detallaba, como dando a entender que quisieron ser lo más respetuosos y cautos con David, para que la bola no se hiciera más grande.

"Llamé a mi amigo David para contárselo... y hasta hoy. No hubo tal encuentro, anulamos tal encuentro, los billetes de ave y hotel. Perdimos el dinero pero ahí se paró la relación", concluía la historia mientras alguno de los colaboradores del programa que presenta Emma Garcíua le espetaba que Bustamante podía pensar que él conocía la información de antemano. "Es lo que él puede pensar. Lo sabía España entera". se defendía.

Y dicho todo esto, dejaba abierta la posibilidad de una reconciliación. Al fin y al cabo, son años de amistad diluidos en una historia de la que Poty no es el protagonista. Ya se sabe: hablando se entiende la gente.

