Mila Ximénez se ponía más seria que nunca en 'Sálvame' para confirmar que tenía en sus manos una información que hubiese preferido no tener. Rafa Mora ha sido traicionado por alguien se su entorno y Mila se niega a que dicho audio salga a la luz.

"Ya me conocéis que yo no soy la que se levanta al grito de "¡Bomba!" y esas cosas –decía refiriéndose claramente a algunos de sus compañeros como Kiko Hernández que suele dar exclusivas a la ligera –Yo puedo jurar que al director no le he enseñado el mensaje. Lo he escuchado yo primero y me parece que raya la más absoluta intimidad de mi compañero Rafa Mora y yo nunca juego a esto ni voy a jugar. Yo le he dicho a Alberto que si él me lo pide personalmente para oírlo, es una conversación donde está Rafa Mora implicado y se adentra en la más absoluta intimidad de alguien". La colaboradora se niega a que se escuche el audio y considera que Rafa Mora no se lo merece, el mismo que asegura que no tiene ni idea de qué están hablando su compañera.

"Es fruto de los sitios a los que vais, con la gente que vais y siempre lo digo que tienen que tener cuidado porque estáis en el punto de mira. Cuando estás hablando con alguien hay otro que amablemente coloca un móvil al lado y lo está grabando. Es una faena pero puede ocurrir", le insistía como otras veces en los lugares y gente con al que suele frecuentar.

Finalmente Rafa Mora que ha dicho expresamente que prefiere que venga Payasín con una hilera de tartas a que ese audio se escuche, ha confesado que: "Si considera que va a ir grabando a la peña y considera que va a ir mandándolo a colaboradores de la tele para que salga a la luz, allá cada uno que haga con su conciencia y con su economía lo que quiera porque le va a costar un ojo de la cara. Si me han grabado y lo sacan lo voy a demandar". Pero Mila ha querido tranquilizarle aunque para mal porque no ha sido a él a quien han grabado sino a alguien que le ha traicionado. "No te han grabado a ti pero sí te ha traicionado alguien o alguno o algunas con las que has tenido algo. Y eso te va a doler muchísimo más que si te han grabado a ti".

