28 may 2019

Sofía Suescun y Abraham García tienen una tensión sexual no resulta evidentísima. Y no sólo lo dejaron ver en los stories de la reina de los realities sino que en la pausa publicitaria estuvieron comentando juntos para la cámara y esto fue lo que pasó.

Al parecer, entre ellos hay algo raro, o es lo que le quieren vender a sus seguidores. En el Instagram de Sofía se podían ver stories de los dos juntos llamándose desde bebé hasta morderse la oreja. ¡Casi hay hasta beso! ¿Están juntos estos dos? Pues nadie creo que lo dude o que al menos piensen que puede haber algo.

Pero no yendo muy lejos atrás en el tiempo, él compartía unos stories diciendo: "Mirad, mi nueva novia", mientras intentaba darle un beso a Sofía Suescun y esta le hacía la cobra. Si no ha pasado nada, tiene que pasar, como que esto se tenía que decir y se dijo. Desde luego que en un tonteo no se va a quedar.

Abraham García y Sofía Suescun besándose. pinit INSTAGRAM

Puede que no lo quieran admitir públicamente debido a los tantos errores públicos de Sofía Suescun. Además, ella acaba de cortar en directo en varios programas con Alejandro Albalá. ¿Estará él dolido por ver estas imágenes? Eso no lo ha reconocido aún, pero sí que ha dicho que no puede decir que no volvería con Sofía.

De momento, Abraham es el que está más cerca a la reina de los realities y así lo han captado las cámaras de Telecinco. Tal es la complicidad que ¡hasta opinan igual!

Más noticias sobre Sofía Suescun

- El desnudo de Sofía Suescun que te dejará sin palabras

- Sofía Suescun, destrozada por la salud de su madre: "Tengo miedo a que muera"

- Echan a Sofía Suescun de un reservado de una discoteca