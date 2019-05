29 may 2019

¡Que Anabel Pantoja se casa! Ya le preguntaba insistentemente Emma García en 2015 que por qué alguien que lo tenía muy claro todo no se casaba. Y ella tenía sus razones. Pero finalmente el momento ha llegado y Omar Sánchez es la persona elegida para pasar el resto de su vida o al menos para vivir la boda que tiene soñada desde antes de tener pareja.

En la final de Zamira, cuando estaba a punto de ir "al altar" con uno de sus pretendientes en 'MYHYV', Anabel Pantoja tomó la palabra como colaboradora fiel del programa y le dijo que tenía que sentirse orgullosa de ese momento. ¿Por qué? Por tener ahí a su hermano con ella apoyándola en todo momento. Y es que argumentaba muy emocionada: "Yo algún día, si me caso, me encantaría que me llevase mi primo Kiko del brazo", le decía Anabel Pantoja a Zamira, ex tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' cuando iba a elegir a su pretendiente y futura pareja.

Emma le preguntó si esto Kiko Rivera lo sabía y al parecer Anabel para su boda tenía más que los cables bien atados: "Yo siempre se lo he pedido. Una persona que te lleva al altar es una persona que te apoya cada día, es tu sangre, te apoya, te adora y es tu hermano. Y para mí, Kiko lo es. Se lo pedí y me dijo que sí, que claro".

¿Y por qué no se casaba Anabel? "Hay que estabilizarse, hay que pensar las cosas bien y yo, pues nada, yo estoy dispuesta. Cuando me lo digan yo me planto el vestido y me voy a la iglesia", decía dando razones a por qué, a esas alturas con novio y padrino no se casaba. Anabel sabe desde antes de tener novio hasta el menú de la boda, el vestido y cómo quiere que sea la ceremonia. No podía tenerlo más claro y eso es toda una suerte también para Omar, su futuro marido. ¡Enhorabuena a ti también Kiko Rivera por esta importante misión!

