24 may 2019

¡Boda Pantoja a la vista! Anabel Pantoja se ha prometido con su novio Omar Sánchez. Hace unos días hacían su primera aparición pública y ahora él ha conseguido despistar a la colaboradora y sorprenderla en su pedida de mano en medio de una sesión de fotos. Parece muy simple, pero el vídeo de la reacción de Anabel Pantoja a la pedida de mano de su novio no tiene precio.

Anabel se creía que era una broma y después de verle, decirle que temblaba como una hoja y mirar el anillo 100 veces, seguía sin creérselo. Ella se disponía a hacerse fotos en bañador para una sesión. En el momento en el que va a posar de espaldas, él le sigue y se arrodilla detrás de ella. Sus amigos que estaban con la cámara le dicen que se gire y al girarse Anabel no hace otra cosa que gritar ¡Ay! Y alejarse para apreciar semejante estampa de su novio arrodillado y con un anillo de compromiso en las manos.

"No me lo puedo creer", decía la colaboradora que obviamente no se lo esperaba para nada. Incluso ella misma reconoce que se hubiese dado cuenta pero él al darle la vuelta para la foto no lo pensó. Lo mejor es cuando al parecer, cuando ya están los dos juntos él le pregunta si se quiere casar con él y Anabel responde: "¡Claro! ¿Cómo no me voy a querer casar?" mientras le ponía el anillo y se mostraba más nerviosa que nunca ante las cámaras.

¡Cantora puede irse preparando! Esta boda Pantoja tiene mucho que dar de sí. Ya veremos cuando salga su queridísima tía Isabel qué dice al respecto pero Anabel de momento se enternece publicando fotos de la "broma" en su perfil de Instagram. Le tocó la lotería con Omar, y la gente especulando que tenía algo con Kiko Hernández…

