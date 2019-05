30 may 2019

La ausencia de Sandra Barneda en los debates y espacios especiales de los últimos 'realities' de Telecinco hicieron encender las alarmas y preguntarse si todo iba bien entre ella y la cadena a la que la asociábamos desde hace años. Hubo quienes aseguraron que era su carácter lo que había provocado que se la apartara. Incluso, algunos aseguraron que Mediaset iba a romper con ella.

Parece que no. Hace un par de días, Barneda atendió a la prensa en un evento publicitario y aseguró que no había dejado la televisión "No estoy fuera de la televisión, estoy descansando de hacer programas, pero sigo en la televisión. Hay que matizar, que se dicen muchas cosas", fueron sus palabras ante la prensa.

Es más, sustuvo que la veríamos de nuevo en la pequeña pantalla antes de lo que pensábamos, dejando atrás todos esos rumores que tanto le han cabreado en las últimas semanas. Una pista que llevó a algunos a tirar de ese hilo y a dar una respuesta más concreta en el día de hoy.

Es el diario 'La Vanguardia' quien revela hoy que Telecinco ya le ha hecho un hueco. Aunque sea de manera temporal. El mencionado medio asegura que la catalana será la sustituta de Emma García al frente de 'Viva la vida' durante los meses de verano, julio y agosto.

Sandra va ordenando su vida. Al menos, el caso que se decía en la prensa que reinaba en ella. Al final, ni esta fuera de la televisión ni ha roto con una Nagore Robles con quien se dijo que habían incluso dejado de vivir juntas.

