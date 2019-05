31 may 2019

Ya no hace falta dudarlo dos veces. Ana Guerra y Miguel Ángel Muñoz están enamorados. La pareja ya no se esconde y se envían mensajes de ánimo demostrando, aún sutilmente, lo mucho que se quieren. El miércoles, el actor recibió el premio GQ 'al compromiso' y su chica no ha dudado en enviarle un precioso mensaje de orgullo. "Te mereces todo lo bueno que te pasa, ¡felicidades por ese premio", escribía la cantante de 'Ni la hora' en Instagram 'stories'.

El intérprete, por su parte, le envió un corazón amarillo como símbolo de que le habían encantado las palabras que le había dedicado, y lo compartió con todos sus seguidores. Al parecer, el premio que recibió fue algo muy importante para él, ya que, emocionado, invitó a una gran cantidad de amigos a que no se perdieran el momento. Ana no pudo acudir porque tenía concierto en Santiago de Compostela con Los40."No tengo miedo al compromiso", confirmó Muñoz durante la recepción del galardón -haciendo referencia al nombre del mismo- y afirmó que estaba en un momento "muy feliz" de su vida.

La admiración de la pareja es mutua. Miguel Ángel acompaña a Ana en su gira, y aunque no digan a los cuatro vientos todo lo que piensan sobre el otro, ha demostrado en muchas ocasiones que es su fan número 1 -o casi-. "Cuando un artista se deja el alma encima de un escenario pasan cosas como esta... Gracias Ana por el acústico de ayer. Fue simplemente mágico", le confesó tras uno de sus conciertos. A lo que ella le dio las gracias por acompañarla en uno de los momentos más especiales de su carrera. Con todo esto, queda demostrada una cosa: están muy felices juntos.

