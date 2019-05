31 may 2019

Imanol Arias llega al teatro para protagonizar 'El coronel no tiene quien le escriba'. Se trata de una adaptación del texto escrito por Gabriel García Márquez, que está dirigida por Carlos Saura. El pasado martes en el teatro Infanta Isabel tuvo lugar el estreno VIP durante el que pudimos hablar con el actor que afirmó estar viviendo un "viaje maravilloso con un texto precioso". Explica que esta obra "es una historia de muchas cosas que son fundamentales. Al final te quedas con superar tus recuerdos, amar a la persona que tienes al lado". Aunque tiene una clara enseñanza para nuestro día a día, Imanol afirma que su papel nada tiene que ver con su propia vida. "¡Qué más quisiera yo que ser coronel!", bromea.

Haciendo un paralelismo con su personaje, un coronel que espera durante años una pensión que no llega, Arias asegura que "a los actores, así como a los periodistas, toreros y demás, nos cuesta mucho que llegue la pensión. He sido un hombre de esperar poco, he tenido mucha suerte. Me quejo porque estoy agobiado, pero no debería. Espero ser un viejo cascarrabias, pero que sea divertido" porque en esta sociedad hace hincapié en la importancia de nuestros mayores "para educar a los nietos, para la ayuda, para tener memoria reciente…".

Aún así él ya ha dado el relevo a la segunda generación de actores, como su hijo el también intérprete Jon Arias, con quien estuvo a punto de compartir un proyecto. Aunque no pudo ser, donde sí coincidieron fue en 'Cúentame cómo pasó', la serie de TVE que protagoniza Imanol desde el año 2001, que suma más de 20 temporadas, y de la que asegura no sentirse cansado, sobre todo porque no le ha impedido seguir sumando éxitos a su carrera, que asegura ha sido "la mejor posible". Aunque siempre quedan cosas por hacer.

"Llevo desde 1975 de manera profesional, empecé con Juan Diego. Lo que me queda es trabajar bien, cuidar mucho las cosas que hago para que sirvan, me sirvan a mí y todavía me queda relacionarme con lo que hay, estar vivo. Me interesa mucho estar vivo y estar atento, disfrutar mucho. Yo me lo paso bien, a pesar del esfuerzo, trabajando se puede vivir".

Y sigue ilusionado "como un niño con zapatos nuevos", sobre todo por tener salud y amor. Su matrimonio con Irene Meritxell sigue fuerte y explica "es una responsabilidad tener una mujer así. Es una gran mujer. Es guapísima y muy joven. Tiene muchas ganas de vivir y uno tiene que tener las mismas". Y no solo cuenta con el apoyo de su mujer, sino que sus seguidores le impulsan en cada paso que da. "Tengo una legión de fans de 50 maravillosa, no sabes cómo llenan el teatro, aplauden, me esperan y me sacan fotos. Están aprendiendo a hacer 'selfies' y todo".

