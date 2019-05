31 may 2019

Guerra abierta entre Isabel Pantoja y Colate Vallejo-Nágera. Sin tregua. Sin cuartel. Porque han llegado a un punto de no retorno. Y eso que su convivencia en 'Supervivientes' empezó de maravilla. Parecía, incluso, que dos de los nombres con más peso de esta edición del 'reality' podían llevarse bien. Fue todo un espejismo.

Después de roces menores, Colate ha pasado a la acción, sacando toda la artillería pesada y acusando a la tonadillera de haberles robado comida. "Yo un día te abrí una lata de jamón cocido que tenías en tu saco. No sé de dónde la sacaste, pero sí sé que nosotros teníamos un día cuatro latas y otro día teníamos solo tres", soltaba el 'bombazo' sin miramientos.

Isabel no sabía por dónde salir. Primero dijo que se había encontrado la lata. Después, que se la había dado el médico del programa porque estaba necesitada de proteínas. Rápidamente, Jorge Javier Vázquez negaba ese extremo: "La organización nunca le ha dado una lata de comida a Isabel Pantoja, ni siquiera el médico, que me lo está confirmando en estos momentos".

Mientras la organización hacía sus pesquisas y Vázquez le preguntaba a Colate si esa lata que le abrió a Isabel era la que faltaba en el saco de su equipo, ella seguía tratando de salir del embrollo en el que se había metido. "Yo me la encontré. Si yo no lo hubiera tenido claro no le hubiera pedido el favor a él de que me la abriera. Jamás he metido la mano en ese arcón para tomar una lata", comentaba.

Necesitaba proteínas y yo pedí por favor que me las dieran" pantoja

"Necesitaba proteínas y yo pedí por favor que me las dieran porque me iban a hacer una analítica. Esa lata me la encontré porque estaba muy mal", proseguía, incurriendo en contradicciones. "Le pedí a Colate que me la abriera y le di un trozo a Mónica. Te puedes encontrar la lata con un pergamino, como te encuentras otras muchas cosas. Yo no lo oculté para nada. No ha venido nadie a dármela físicamente, pero en su momento sí me dijeron que podían darme una lata", zanjaba esa explicación llena de incoherencias.

