24 may 2019

Hay quienes se pensaban que Isabel Pantoja iba a ir a la isla a comportarse como una auténtica palmera. Se equivocaban. Es cierto que ha hecho varios amagos de abandonar el concurso -su hijo, Kiko Rivera, que ya pasó por la experiencia, la justificaba ayer en la gala de 'Supervivientes'-, pero también que no ha dudado en abrir su corazón.

Ayer tocaba abordar el tema del amor. Porque la tonadillera le había dado unos consejos para mejorar el terreno sentimental a Violeta Mangriñán, que hace unos días decidía poner punto y final a su relación con Fabio. Y Jorge Javier quiso ahondar en el tema en el momento en el que pudo ponerse en contacto con ella durante la gala.

"Después de escuchar los consejos que le das a Violeta, me da a mí la impresión que también das consejos a tu hija", comenzaba abordando el asunto el presentador. "Ya se lo dije yo a ella esa noche, que lo pasó muy mal. Y le dije mi vida, los consejos que te puedo dar son los que le doy a mi hija, son pedírmelos. Y de momento ha hecho lo que le dije, veremos a ver cómo resulta la cosa, porque como ahora nos vamos a separar, espero que Fabio la cuide", respondía Isabel.

Es la persona que más he amado en toda mi vida"

Vázquez iba un paso más allá: "Tú das consejos Isabel pero, ¿crees que has tenido suerte en el amor?". Isabel no tenía reparos en responder: "Yo, sí. Con las personas que yo he estado, primero mi marido, que es la persona que más he amado en toda mi vida, y no habrá nadie como él. Con las personas que yo he estado, yo sí he querido a muerte, y con eso me quedo".

A Isabel se le notaba que no podía contener la emoción al hablar de él. De ese que la convirtió en la 'viuda de España'. Efectivamente, sin nombrarlo, se estaba refiriendo a Paquirri. Un amor que permanecerá para ella como el más importante de su vida aunque pasen mil hombres por la misma.

