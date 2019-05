31 may 2019

Es clara y tajante. “Mi relación con Mediaset es muy buena”, comenta. “Mi relación con Mediaset es maravillosa y no estoy haciendo un programa, pero haré otros", insiste. Sandra Barneda deja claro así que no ha habido cese en su contrato, solo que ahora mismo no la vemos en pantalla. "Llevo once años sin parar, necesitaba también relax".

Todo esto nos lo cuenta en la presentación de la nueva Campaña de Smart Girls de Samsung, donde se reunió con otras tres mujeres de bandera: la actriz Blanca Suárez, la cantante Nathy Peluso y la deportista Carolina Marín, tricampeona del mundo de bádminton. Allí habla de relax, pero no tiene claro si se va a tomar unas vacaciones... o cuando.

De momento está volcada en sus proyectos literarios. Ya ha empezado el proceso de creación para un nuevo libro, aunque aún no tiene muy clara la trama. “Estoy con tres historias pero no me decido, estoy en fase de investigación”. Además de eso, está promoviendo un taller de escritura que celebrará dentro de poco en Granada y que dice, le hace "muchísima ilusión".

Sandra Barneda con Carolina Marín, Blanca Suárez y Nathy Peluso en la presentación de la nueva campaña de Samsung. pinit D.R.

Y falta su proyecto más sorprendente: un canal de Youtube "de mujeres y para mujeres", como ella misma lo define. "Es apasionante", asegura "Fue un proyecto que Mediaset me propuso porque llegaron a un acuerdo con Youtube, y se plantearon quefuera una extensión de tu personalidad. Empezamos antes de Navidad a pensar qué podía hacer".

Y a ella se le ocurrió buscar esta mirada femenina -y feminista- y lo propuso. "No existe un canal propio donde las mujeres podamos construir nuestra propia narrativa. Yo quería un sitio donde conocer y saber la opinión de mujeres, que normalmente no la podemos tener en un canal generalista, porque a lo mejor salen un minuto. Y estoy feliz", sentencia.

Pese a todo eso también tiene tiempo para ver la televisión. Está siguiendo 'Supervivientes', porque además de que su pareja, Nagore Robles, sigue en el formato. Le preguntamos si le hubiese gustado formar parte de esta edición. "Una edición como esta, con Isabel Pantoja hubiera estado muy bien, pero en esta profesión a veces te dan lo que te apetece y otras veces otras cosas, y no pasa nada", aseguraba.

Eso sí, aunque califica como "un puntazo" la presencia de Isabel Pantoja en el concurso No es su favorita. "Apuesto por Chelo. A mí me gusta mucho, además, ella tenía muchas ganas. Llevaba cuatro años, es mayor y tiene mucho mérito, sobre todo este primer mes, es el físico el más duro". Veremos si la audiencia opina como ella.

Más noticias sobre Sandra Barneda

- Sandra Barneda sorprende con un radical cambio de look en el pelo

- El mensaje reivindicativo (con beso) de Nagore Robles y Sandra Barneda