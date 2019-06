1 jun 2019

Juan José Padilla ha detallado uno de los momentos más duros y escabrosos de su vida. En 2011, en la plaza de toros de Zaragoza el torero sufría uno de las peores cornadas que le habían pasado nunca en su profesión. Ahora se sienta a recordar qué pensó en ese momento y cómo vivió su recuperación teniendo encima 39 cornadas.

Pidiendo perdón por la falta de humildad, Juan José Padilla considera que en las plazas es donde ha vivido la mayor honradez de su vida. Cuando Bertín Osborne le pregunta cómo vivió aquella tarde él empieza admitiendo que para nada pensó que llegase tal gravedad extrema: "Era un tarde muy bonita, estaba terminando la temporada… aposté y sabía que me iba a echar mano, pero lo que no sabía que iba a tener esa cornada de esa extrema gravedad. Y la repercusión que iba a tener".

Juan José Padilla se sincera con Osborne y le admite que él pensó en todo momento que se quedaba sin vida: "Desde que me levanté -del suelo de la plaza- sabía de la gravedad de la cornada… En cuanto me pongo de pie, bueno me quiero poner de pie, tengo que recoger el ojo y la cara que lo había dejado en el albero. Me levanté y se me descuelga la cara y el ojo, me lo puse aquí en la mano y me fui andando. Evidentemente sabía que la visión la perdía y la gravedad realmente de la cornada, es cuando llego a los brazos del doctor don Carlos Barcarrere. Le digo doctor "hágalo por mi mujer y mis hijos, que me voy" porque tenía seccionada la carótida externa y porque me asfixiaba, ya me quedaba sin oxígeno. Me estaban quitando la chaquetilla y yo no tenía fuerzas, me estaba quedando sin oxígeno y es cómo cuando te van apagando una luz, me quedaba sin fuerzas… No recuerdo más, hasta ahí llegue".

"Me preocupé un poco porque no podía respirar y por el hueco de la órbita salía mucho caño de sangre… Y las caras de los que tenía delante eran muy preocupantes. Sentí que me quedaba sin fuerzas, sin oxígeno, que me iba, que me moría", zanjaba una de las confesiones más duras que había hecho. "Me han dado otra oportunidad", decía.

