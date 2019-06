2 jun 2019

Las Campos están pasando su transición televisiva más complicada. Terelu Campos se sentó en un 'Deluxe' para decir adiós a su audiencia y explicar por qué se iba y Carmen Borrego mientras, pide hablar con sus excompañeros del programa. ¿Quiere volver Carmen Borrego a 'Sálvame'?

Carmen Borrego se ha sentado otra vez en 'Viva la vida', donde ahora parece ser una colaboradora habitual. Se destapó incluso que podría cobrar hasta 500 euros por colaboración comparándolos con los 800 que cobraba en 'Sálvame'. Aprovechó el programa para, después de ver las declaraciones en su contra de sus compañeros, intentar sacar una bandera blanca y ver qué pasa.

"Me siento muy mal porque creo que no le he hecho nunca el mal a nadie. Nunca he tenido un problema con mis compañeros en directo. He metido la pata y tengo que reconocer mis errores. Pero, de haber metido la pata e ir a un programa como 'Sálvame Okupa' y que se monte todo esto, me da la sensación de que estaban ahí esperando a decirme todo lo que pensaban", decía haciendo referencia al famoso tartazo de Payasín y a sus mentiras a 'Sálvame' mientras estaba de viaje cuando debái estar de reposo, etc.

"No voy a hablar mal de 'Sálvame' porque yo en 'Sálvame' no he tenido problemas. He tenido problemas en 'Sálvame Okupa', ni con la Fábrica de la tele ni con mis compañeros", insistía a Emma García puesto que a diferencia de sus compañeros ella no tenía cosas malas que decir.

"No me encuentro en la necesidad de pedir ayuda. He tenido momentos muy malos, ahora estoy mejor y me gustaría incluso hablar personalmente con mis compañeros y ver cómo aclarar algo y solucionar algo que a mí me está haciendo mucho daño", dijo pidiendo firmemente hablar con los colaboradores de 'Sálvame'. ¿Tiene intención de volver? Eso ya lo veremos.

