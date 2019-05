27 may 2019

Terelu Campos quería despedirse de la audiencia y pasar por el 'Deluxe' para sincerarse con el nuevo rumbo que estaba tomando su vida, sus causas y consecuencias. Pero, como no, Carmen Borrego se llevó parte del protagonismo por aprovecharse de esta entrevista de su hermana y atacar, esa misma mañana, al programa.

"Yo no hago responsable a Carmen ni he hecho responsable al programa. En todas mis manifestaciones públicas me he hecho responsable a mí misma", intentaba eludir Terelu Campos a las afirmaciones de su hermana. Ella no quiere tener nada que ver pero obviamente no puede proclamarse en guerra contra Carmen Borrego. Aun así, Jorge Javier ha intentado persuadirla y hacer que sea sincera y diga si está o no de acuerdo con lo que había dicho Carmen Borrego sobre la cadena y 'Sálvame'.

"Jamás me manifiesto y procuro ser siempre muy prudente con vosotras porque os tengo muchísimo afecto, pero flaco favor te ha hecho esta tarde Carmen Borrego. El silencio esta tarde le hubiese favorecido y son declaraciones propias de una señora desquiciada e injusta. Me parecen muy injustas. Es para levantarse y darle de hostias hasta en el cielo del paladar. Carmen no mide lo que dice", le decía Jorge Javier que no podía aguantarse las declaraciones de Carmen hasta que terminó soltándolas. "Si tuviese un mínimo de inteligencia y de compasión hacia su hermana que esta noche se sienta en el 'Sábado Deluxe' diría al menos hazme la entrevista el domingo. O eso o que te quiera hacer la vida imposible", insistía a lo que Terelu le contestaba que ella también tenía algo de culpa.

"¿Crees que es normal que en un programa se viva bajo la dictadura del terror y el miedo? Que son cosas que son, en esta época, denunciable y que constituyen delitos. ¿Crees que una persona que ha trabajado en esta productora, que se le ha permitido muchísimas cosas, salga diciendo estas auténticas barbaridades? A mí me indigna", le decía ya el presentador sin tapujos intento que Terelu se posicionase ante aquellas duras declaraciones de su hermana.

