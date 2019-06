2 jun 2019

Belén Esteban llega al punto donde le están esperando sus queridísimas amigas y compañera y se encuentra con los reporteros de 'Socialité'. Se queda algo cortada y María Patiño, que está ansiosa por acabar e ir a la despedida, le dice que se lava las manos que es cosa de su director. ¡Sorpresa!

Ella asegura que no tiene ni idea de qué está pasando y le cuenta cómo ha llegado hasta allí: "Me ha venido a buscar un chófer y me dice en la puerta: "Cógete el pasaporte, y unas aletas" y digo yo ¿Perdona? Me han dicho que me metiera un bikini, un vestido de playa, unas chanclas, una toalla, la insulina (que la tengo), un vestido de salir y unos tacones. ¡No me fío nada de vosotras!". Belén asegura que está casi más nerviosa por la despedida que por la boda, y no es para menos con las compañeras que tiene.

Para más, María Patiño le da pistas de qué es lo que le espera y dice: "Cuando encuentres un hombre de color y muy alto, mírale a los ojos. Sólo mírale a los ojos, te lo digo por tu salud y porque te quiero mucho". Y nada más acabar el programa ella se suma a la fiesta de Belén días antes de casarse. ¡La cosa promete! Pues ella misma le ha dicho: "Hace bien en no fiarse de ninguna de nosotras…".

La maravillosa despedida empezó a la una de la tarde y tienen tal habitación del hotel que Belén no se lo puede ni imaginar, con piscina, terraza y salón de baile incluido. La noche cuesta 400 euros y, como dice entre risas María Patiño, hay un sofá como el de Cantora pero en rojo. ¿Qué puede pasar ahí?

