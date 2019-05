29 may 2019

Si te has preguntado en estos días por qué todo el mundo está hablando del sofá de Cantora, no ha sido para menos. Desde que Aneth estaba dentro de 'Supervivientes 2019', no se habla de otra cosa relacionado con Cantora que ese sofá y la fiesta de fin de año que salió más cara de lo pensado.

Kiko Rivera había dicho en el plató de 'Supervivientes' que no le caía bien Aneth. Y para rematar confesó que el problema venía de que dos amigas de su hermana habían dado rienda suelta a la pasión en el sofá de Cantora. Ella dice que no, pero el sofá sigue siendo protagonista en las tertulias. ¿Qué hay detrás de todo esto?

Para rematar Chabelita ha dicho que "Si algo pasó, que no lo sé, se habló con quien se tenía que hablar y estaba zanjado". ¿Eso quiere decir que Isabel Pantoja sabe qué pasó en su sofá? Al parecer sí. Pero, por muy liberal que sea la tonadillera a Kiko Rivera esto no le ha hecho ninguna gracia. Y lo comunicó públicamente en el plató de 'Supervivientes' añadiendo que era muy fuerte sólo pensarlo.

En 'Sálvame' ya han anunciado que las caras relacionadas van a sorprender mucho. Y para más, Anuar, el hermano de Asraf ha añadido datos un poco desconcertantes. "Las pruebas hablan por sí solas. Sabe que la puedo dejar mal. En principio eran dos y luego hubo una tercera persona. Fue en un sofá y luego fue fuera en los coches", decía Anuar para finalmente acabar su confesión con un "ahí es cuando les ve Isabel". Es decir, su madre sí es conocedora de todo esto.

"Os va a sorprender quién es la tercera persona. Tarde o temprano va a salir", decía el ex cuñado de Chabelita porque sí… ¡Isa Pantoja y Asraf han roto! Y lo han hecho después de lo del sofá y después de que se iniciasen rumores de que él, esa misma noche ¡estuvo con otra!

