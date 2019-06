2 jun 2019

"Bárbara Rey fue una amante asalariada", decía Pilar Urbano en el 'Deluxe'. Y, más de 20 años más tarde, vuelve a salir a la luz la relación de Bárbara Rey con el rey emérito Juan Carlos. La amante asalariada no sólo fue importante en la vida del rey sino que se le prohibió comparecencia pública sobre dicho 'affair' en un programa de televisión con un secuestro.

Bárbara Rey fue secuestrada por orden de altos cargos para no contar toda su verdad en 'Tómbola', un programa de Canal 9. El 17 de julio de 1997 Bárbara Rey iba a ser la testigo de las verdades que nunca se habían contado y al parecer, también un escándalo público de la corona. Pero dicha confesión nunca llegó.

"Bárbara Rey me contó por teléfono que había sido secuestrada en una habitación cerrada de la tele y que no la dejaban hablar. Eran órdenes de muy arriba. Era el 17 de julio de 1997 y había muchísima expectación porque había sido muy anunciada la presencia de Bárbara Reyen 'Tómbola', iba a contarlo todo y Bárbara Rey no salió en la pantalla de Canal Nou. Yo estaba en la redacción, serían las 11 de la noche más o menos, no quedaba prácticamente nadie y suena el teléfono y al otro lado del teléfono estaba Bárbara Rey", cuenta Francesc Arabí sobre el tremendo suceso que vivió la dichosa amante asalariada.

"Habían impedido la comparecencia dos personas. Algunos han habado de gente del CNI y dieron la orden de que no podía salir. El propio productor del programa, Ángel Moreno, admitió tiempo después que le dijeron que si salía, el programa se acababa", confiesa el periodista y escritor Francesc Arabí. "Ella no aludía al rey Juan Carlos, pero cualquiera que leyera la entrevista, a poco, no hacía falta ser muy listo para intuir a quién se estaba refiriendo", aclara.

