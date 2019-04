29 abr 2019

Días antes de que empezara 'Supervivientes 2019', Bárbara Rey quiso hacer las paces públicamente con Chelo García Cortés, que ya se encuentra concursando en Honduras. Ahora, parece estar dispuesta a defender a la que es de nuevo su amiga, aunque la estrategia a seguir pase por cargar contra otro de los rostros famosos que saltó del helicóptero el pasado jueves: Isabel Pantoja.

¿Qué le ha hecho? No lo sabemos, pero como buena 'instagramers' que es, Bárbara ha colgado un vídeo en sus 'stories' opinando sobre estos compases iniciales del 'reality', y la tonadillera no sale, para nada, bien parada.

"La Pantoja ha ido muy flaquita y vamos a ver cómo se queda. Como pienso que no va a estar mucho tiempo, como mucho dos semanitas le doy. No porque la gente no quiera, sino porque son intuiciones que tiene una", han sido las palabras de Rey, que con el hacha de guerra con Chelo enterrado, parece haber encontrado un nuevo objetivo.

Hace unos días manifestaba, para arreglar las cosas con la colaboradora de 'Sálvame': "Hemos tenido nuestras diferencias. Hubo cosas en las que creo que tendría que haberme respetado, y ella piensa que yo también. La cuestión es que a Chelo la he querido muchísimo, y como la he querido muchísimo, si he hecho alguna cosa mal, ella me disculpa. Ella también me ha hecho muchas cosas que no estaban bien y yo la he perdonado y la he disculpado".

Más noticias sobre Bárbara Rey...

- El ataque de Bárbara Rey a 'GH Dúo'

- Bárbara Rey no será concursante de Supervivientes

- Bárbara Rey: "He estado enamorada, pensé que pasaría el resto de mi vida con él"