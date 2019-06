3 jun 2019

Compartir en google plus

Una de las joyas recientes de HBO es ‘Years and years’, que acaba de empezar. Serie británica de Russell T. Davies que da un capón a Charlie Brooker (por ‘Black Mirror’), a Alan Ball (por ‘Here and now’) y hasta a Dan Fogelman (por ‘This is us’). La historia de una familia y un futuro cercano de cachivaches tecnológicos y populismos políticos, misiles o refugiados.

Si ‘Chernobyl’ da miedo por razones evidentes, ‘Years and years’ lo da por lo cotidiano y por cómo todo puede estallar sin estar en una central nuclear. Tiene, además, a una enorme Emma Thomson como política desatada. Con un partido llamado Cuatro Estrellas.

Ya se imaginan por dónde va la cosa (a ella se debe el principio de serie más impactante de los últimos tiempos, y solo por una frase). Es verdad que se comporta de una forma tan histriónica y exagerada como Isabelle Huppert en ‘La viuda’. Pero eso es bueno.

Los paraguas de Zhan Yimou

Imagen de 'Sombra' la nueva pelícual de Zhan Yimou. pinit D.r.

Desde ‘La linterna roja’ a ‘La casa de las dagas voladoras’, pasando por ‘Hero’, mucha gente ha visto películas de Zhan Yimou. Después de sus últimas películas, parecía que se había perdido. Pero ha vuelto con ‘Sombra’.

Tiene un cuarto de hora inicial, quizá más, que te hace pensar qué demonios estás viendo, de qué va la vaina y que incluso provoca sueño. Eso sí, las imágenes son tan bonitas que te mantienes despierta. En el exterior el tiempo es tan horrible que parece una película en blanco y negro. En los interiores, Yimou también ha conseguido que lo parezca.

Ambición política en la China feudal. Un rey salvaje, un comandante de su ejército, traiciones y, lo más importante en ese tinglado palaciego, una sombra del rey, un doble, para engañar al propio rey. Y una no sabe si está viendo una obra maestra o una cosa loquísima revestida de finísima estética.

Pero las luchas y batallas coreografiadas, ay, solo por eso merecería la pena la película (igual que ‘La carga de la brigada ligera’ la merece por la carga). Desde ‘Los paraguas de Cherburgo’ no habían tenido esos elementos tanta importancia en la trama de una película.

Esa Barcelona que fue

Portada del libro de Jiménez Losantos. pinit D.R.

Cuando Federico Jiménez Losantos publicó ‘Barcelona, la ciudad que fue’ en 2007, lo que hacía ya era lógicamente evocación de un pasado perdido del todo. La obra vuelve a editarla La Esfera de los Libros. Y ahora todavía es más deprimente. El mundo de ayer.

El subtítulo en la portada lo dice todo: ‘La libertad y la cultura que el nacionalismo destruyó’. Por el libro pasan las revistas ‘Diwan’ o ‘Trama’. Pero también Camilo Sesto o Las Grecas. El PSUC y Tarradellas. ETA y Truffaut. El Manifiesto de los 2.300 y el Grupo Trama. El efervescente mundo cultural de una ciudad echada a perder por el paletismo de unos señores a los que se ha dejado tomar el control. En palabras del propio autor, “este libro cuenta cómo el golpe de Estado en Cataluña no empezó el 1 de octubre de 2017 sino en los años 70 del siglo pasado”.

Los leopardos de Inglaterra

Portada del libro 'Animales célebres'. pinit D.R.

Es posible leer a un sabio sobre los jabalíes de Obélix o sobre la perra Laika. Y a la vez sobre el rinoceronte de Durero, los gansos del Capitolio o los elefantes de Aníbal.

En ‘Animales célebres’ (Periférica), el francés Michel Pastoreau vuelve a deslumbrarnos como lo hizo con ‘Los colores de nuestros recuerdos’ (Periférica), donde hablaba de los colores desde todos los puntos de vista, una autobiografía cromática insuperable.

Con los animales vuelve a demostrar erudición y capacidad de hacer amena la lectura sobre la ballena de Jonás o por qué hay leopardos en los escudos de armas de los reyes de Inglaterra.

Nacido en París en 1947, Pastoreau es uno de los grandes historiadores y ensayistas de la actualidad. No se sabe qué pieza elegir. Quizá la de los más de 60 procesos contra animales que habían cometido algún crimen y tuvieron lugar en Francia del siglo XIII al XV. Por ejemplo, la cerda de Falaise (1386), que había matado a un lactante y a la que hasta vistieron con ropa de hombre para su ejecución pública.

Más recomendaciones culturales

- 'The sisters brothers' o como lavarse los dientes

- Paul, Abel y sus mujeres