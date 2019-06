4 jun 2019

La boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos está a la vuelta de la esquina y la pareja tiene todo listo -o casi- para que ese día no se les escape ningún detalle y salga perfecto. Será el 15 de junio, en Sevilla, y los invitados -unos 400- ya han recibido una serie de instrucciones que tendrán que cumplir si no quieren sentirse responsables de que el enlace no salga según se lo han imaginado en sus cabezas los novios.

Empezando por la vestimenta, un punto con el que se han puesto muy serios. La boda será de tarde -a las 17.00 han decidido Pilar y Sergio que sea-, así que ellas tendrán que ir de largo y quedan prohibidos, por protocolo, los sombreros y las pamelas de gran tamaño. Una manera de no llamar la atención más que los verdaderos protagonistas del día.

No es la única exigencia de indumentaria. Lo han dejado claro: las mujeres no podrán ir ni de blanco ni de negro, algo que es habitual en las boda, pero, además, se han vetado el rojo, rosa, naranja y verde. Ellos también tienen que cumplir con un 'dress code': todos de chaqué, aunque parece que con una mayor libertad a la hora de escoger el color del mismo.

Además, como parece que está convirtiendo en costumbre en las bodas de famosos, los móviles no tendrán cabida. Un detalle que hace sospechar que, el miércoles de la semana siguiente, encontraremos la exclusiva de esa boda en alguna revista del corazón de este país. Eso sí, habilitarán una sala aislada donde los invitados pueden hacer uso del teléfono en caso de tener que realizar una llamada de emergencia.

Tampoco habrá invitados menores de edad. Bueno, los hijos de la pareja estarán presentes en el enlace, ya que tienen que ejercer de pajes, pero una vez terminen su tarea, no se retirarán tarde. Quieren que la fiesta sea un lugar donde todos los presentes pueden disfrutar sin tener que estar pendientes de los niños.

