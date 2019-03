18 mar 2019

No todos los días se cumplen 41 años y por eso Pilar Rubio ha celebrado su cumpleaños rodeada de la gente que más quiere. Su cumpleaños fue ayer, 17 de marzo, y aunque a penas ha colgado nada a sus redes sociales, sí lo ha hecho su pareja, Sergio Ramos.

El futbolista ha colgado una foto de ambos, en la que se ve que han disfrutado de una noche de lo más romántica posible. Pero lo más enternecedor han sido las palabras que el deportista ha utilizado para felicitar a la que será su futura mujer: "No son las experiencias vividas, son las experiencias por vivir. No son los recuerdos compartidos, son los recuerdos por compartir. No son los años cumplidos, son los años por cumplir. Porque llenaste mi vida de colores y risas, de complicidad y pasión, de sinceridad y entrega, de familia e ilusión. Muchas felicidades cariño".

La pareja tiene tres hijos en común, Sergio Jr., Marco y Alejandro, respectivamente y es innegable que ambos están viviendo una de las mejores etapas de sus vidas: este verano se darán el 'sí, quiero' y aunqe por el momento se desconoce detalle alguno de la ceremonia, será obligatorio para los invitados dejar el móvil durante la celebración.

