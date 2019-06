4 jun 2019

Estopa regresa con 'Fuego', un temazo de esos que van a hacer cantar 'a grito pelao' durante todo el verano. Los hermanos Muñoz (David y José) acudieron anoche a 'El Hormiguero' para presentar su nuevo trabajo y aprovecharon la ocasión para contar alguna de las batallitas que nos tienen acostumbrados a escuchar. Entre ellas, las experiencias paranormales de David y la operación a la que se ha sometido José hace apenas un par de meses.

El artista contaba que es una persona que suda mucho. Extremadamente, hasta el punto de no poder vestirse con camisetas de algunos colores, como grises o verdes. Por ello, ha tomado la decisión de someterse a una operación de bótox en las axilas con el fin de mejorar este problema. "Desde que acabó la gira de 2015 dije que tenía que hacer un cambio en mi vida y me hablaron de ponerme bótox en los sobaqueles porque sufro hidrólisis", confesaba el artista.

A pesar de que Pablo Motos afirmaba, cachondeándose del invitado, que continuaba teniendo la marca en la camisa, José, tan humilde como siempre, se mostraba muy contento con los resultados: "Me lo puse en abril, lo que pasa es que antes sudaba más porque esto no te deja que pares de sudar del todo", contaba, asegurando que si no se hubiera operado estaría empapado. "Cada uno me ha costado 400€ y estoy muy contento", repetía.

Así, Estopa estarán de gira por España a partir de Noviembre, después de cuatro años de ausencia, para celebrar su 20 aniversario. El 'Tour Fuego' comenzará el día 15 en Pamplona, para continuar en Valencia (23/11), Málaga (30/11), Zaragoza (13/12), Barcelona (14/12), Gijón (21/12), A Coruña (28/12), y volver a hacer 'llenazo' en el Wizink Center de Madrid el día 26 de diciembre.

Más noticias sobre Estopa...

- Las giras y nuevos discos que nos trae el 2019

- Concierto 20 aniversario de Cadena 100

- Las canciones más escuchadas de 2016